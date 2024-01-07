Що робити, якщо відмовили гальма в авто на "автоматі": 3 швидких і надійних способи зупинитися

Водіям назвали 3 надійні способи, як зупинити авто на АКПП

Кожному автомобілісту потрібно знати, що гальма потрібно завжди тримати у справному стані. Для цього потрібно правильно ними користуватись і не забувати проходити регулярний огляд на СТО.

Але часом буває таке, що з якоїсь причини гальма відмовляють виконувати свої функції. У такому випадку головне — не панікувати. Знаючи перевірені методи, як швидко зупинити авто, ви не потрапите у біду.

Спосіб №1

Використайте ручник або так зване ручне гальмо. У машинах з автоматичною коробкою передач воно також присутнє. Але з цим потрібно поводитись акуратно, адже на великій швидкості використання ручного гальма може вивести з ладу мотор чи коробку.

Користуйтесь ручним гальмом дуже плавно. Не затягуйте його до упору відразу, щоб колеса автомобіля не заблокувались. Також пам’ятайте, що вас може занести.

Спосіб №2

Більшість водіїв, які зрозуміли, що педаль гальм не реагує на спроби загальмувати, більше не намагаються її натискати і панікують. Проте сучасні авто з АКПП оснащені двоконтурною системою гальм. Коли перший контур не спрацював, через якийсь час вмикається другий. Для цього потрібно кілька разів натискати на гальма.

Спосіб № 3

Якщо усі вищеперераховані методи не допомагають, а машина продовжує рухатись на значній швидкості, потрібно в’їхати у перешкоду. Краще, коли це буде кучугура снігу взимку. У крайньому разі потрібно терти колесами у бордюр чи в’їхати у якусь механічну перешкоду на шляху. Але це вже останній спосіб, гіршим від якого може бути лише бездіяльність. Це може привести до ще гірших наслідків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як розморозити лобове скло машини за кілька секунд. Для цього знадобляться 3 інгредієнти, які є в кожного вдома.