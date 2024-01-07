Як розморозити лобове скло машини за кілька секунд: знадобляться 3 інгредієнти, які є в кожного вдома

Приготуйте цю суміш за 2 хвилини для ефективного розморожування скла

Зима – це час, коли водії стикаються з багатьма труднощами. Замерзають замки в авто, примерзають двірники та вкривається льодом лобове скло. Зазвичай процес вивільнення машини з льодової пастки займає близько 15 хвилин. Коли кожна хвилина на вагу золота, це особливо неприємно.

Проте на допомогу може прийти ефективний метод. Він забезпечить швидке розморожування всього за кілька секунд. Про це йдеться у відео, поширеному у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko.

Як створити ефективний засіб для боротьби з льодом

Для цього вам знадобиться звичайний розприскувач і три доступні інгредієнти. Вони є у кожного вдома.

Змішайте спирт, оцет і воду у такій кількості — 200 грамів, 100 грамів і 50 грамів відповідно. Отриманий розчин налийте у пляшку з розпилювачем. Ним буде зручно нанести розчин на лобове скло автомобіля. Лід та сніг розтануть практично миттєво.

Секрет успіху цього методу полягає в особливому взаємодії оцту та спирту. Оцет допомагає у сповільненні процесу розпаду етанолу, що міститься в спирті. Разом вони створюють ефективний розчин для боротьби із льодом.

Як раніше повідомляв, що робити, якщо відмовили гальма. Є 2 простих методи зупинити машину.