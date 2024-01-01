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Погано дує пічка в авто і смердить паленим? Простий спосіб виправити це за 3 хвилини

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Що робити, якщо пічка погано дує
Що робити, якщо пічка погано дує. Фото аvtotachki.com

Українцям розповіли, що робити, якщо пічка слабо дує в автомобілі

Зима — це час, коли автомобільна пічка працює на повну потужність. Але що робити, якщо пічка погано дує або навіть смердить паленим?

На щастя, є простий та дуже швидкий спосіб виправити це. Запасіться набором шестигранних ключів — користувач Youtube @Aleksdiofficial показує, як виправити цю проблему.

Ось простий спосіб виправити цю проблему за 3 хвилини

  • Сідаємо на місце пасажира.
  • Беремо ключ Т20 і відкручуємо болт, як показано у відео.
  • Відкриваємо доступ до повітряного фільтра і перевіряємо, чи його кришка правильно закрита. Якщо звідти дує повітря — герметичність порушено.
  • Знімаємо кришку і перевіряємо стан салонного фільтра. Якщо він забруднився, краще придбати новий.
  • Перед встановленням нового фільтра можна кілька разів пшикнути на нього своїми улюбленими парфумами — так салон авто щоразу наповнюватиметься приємним ароматом.

Є також кілька додаткових порад, які допоможуть вам уникнути проблем з пічкою взимку. Зокрема, регулярно перевіряйте рівень антифризу в системі охолодження. Також потрібно очищувати радіатор від льоду та снігу перед кожною поїздкою.

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#Авто #Поради водіям