Погано дує пічка в авто і смердить паленим? Простий спосіб виправити це за 3 хвилини
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Українцям розповіли, що робити, якщо пічка слабо дує в автомобілі
Зима — це час, коли автомобільна пічка працює на повну потужність. Але що робити, якщо пічка погано дує або навіть смердить паленим?
На щастя, є простий та дуже швидкий спосіб виправити це. Запасіться набором шестигранних ключів — користувач Youtube @Aleksdiofficial показує, як виправити цю проблему.
Ось простий спосіб виправити цю проблему за 3 хвилини
- Сідаємо на місце пасажира.
- Беремо ключ Т20 і відкручуємо болт, як показано у відео.
- Відкриваємо доступ до повітряного фільтра і перевіряємо, чи його кришка правильно закрита. Якщо звідти дує повітря — герметичність порушено.
- Знімаємо кришку і перевіряємо стан салонного фільтра. Якщо він забруднився, краще придбати новий.
- Перед встановленням нового фільтра можна кілька разів пшикнути на нього своїми улюбленими парфумами — так салон авто щоразу наповнюватиметься приємним ароматом.
Є також кілька додаткових порад, які допоможуть вам уникнути проблем з пічкою взимку. Зокрема, регулярно перевіряйте рівень антифризу в системі охолодження. Також потрібно очищувати радіатор від льоду та снігу перед кожною поїздкою.
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