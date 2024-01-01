Плохо дует печка в авто и воняет горелым? Простой способ исправить это через 3 минуты

Украинцам рассказали, что делать, если печка слабо дует в автомобиле

Зима – это время, когда автомобильная печка работает на полную мощность. Но что делать, если печка плохо дует или даже воняет горелым?

К счастью, простой и очень быстрый способ исправить это. Запаситесь набором шестигранных ключей – пользователь Youtube @Aleksdiofficial показывает, как исправить эту проблему.

Вот простой способ исправить эту проблему за 3 минуты

Садимся на место пассажира.

Берем ключ Т20 и откручиваем болт, как показано в видео.

Открываем доступ к воздушному фильтру и проверяем, правильно ли его крышка закрыта. Если оттуда дует воздух — герметичность нарушена.

Снимаем крышку и проверяем состояние салонного фильтра. Если он замусорился, лучше приобрести новый.

Перед установкой нового фильтра можно несколько раз брызнуть на него своими любимыми духами – так салон авто будет каждый раз наполняться приятным ароматом.

Есть также несколько дополнительных советов, которые помогут вам избежать проблем с печкой зимой. В частности, регулярно проверяйте уровень антифриза в системе охлаждения. Также нужно очищать радиатор ото льда и снега перед каждой поездкой.

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