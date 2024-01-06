Японські авто, які не варто купувати: названо 5 найгірших моделей

Є 5 моделей, які не варто купувати

Автомобілі виробництва японського автопрому традиційно вважають надійними. Вони майже ніколи не ламаються, стійко переносять усілякі труднощі на дорозі. Ними легко керувати навіть початківцям.

Проте деякі з них не виправдали надій. Йдеться про моделі, на які найбільше скаржаться власники. Таких є 5. "Телеграф" зібрав відгуки користувачів цих моделей і розповідає, що з ними не так.

Nissan Juke 2011-2017 років

Nissan Juke, випущений в період з 2011 по 2017 рік, має свої переваги, але деякі власники вказують на певні проблеми та недоліки. Зокрема, деякі власники скаржаться на проблеми з автоматичною трансмісією, такі як ривки та інші інциденти, пов’язані з неправильною роботою. У гальмівній системі часто чують сторонній шум.

Можливі проблеми з електрикою та електронікою, такі як випадкове вимикання систем, несправності сенсорів або проблеми з електричним живленням.

А також у порівнянні з іншими авто такого ж класу Nissan Juke може споживати набагато більше пального.

Subaru Tribeca 2006-2014 років

Представник відомого своєю надійністю японського бренду Subaru не отримав такої популярності, як інші моделі. Усе через проблеми з системою охолодження, трансмісією тощо.

Зокрема, власники цього авто повідомляють про витік антифризу, перегрів двигуна або проблеми з радіатором. Часто зустрічаються також несправності електричних систем, наприклад, з системою запуску чи електросклопідіймачами. Є також питання до передчасного зносу щеплення та гальмівних колодок.

Mitsubishi i-MiEV 2012-2017 років

Mitsubishi i-MiEV є електричним автомобілем, який випускався з 2012 по 2017 рік. У зв'язку з особливостями електричних транспортних засобів можуть виникати деякі проблеми. Власники цього авто стверджують, що з часом у цього електрокара сильно знижується ємність батареї. Це призводить до скорочення запасу ходу. А заміна батареї цієї моделі — доволі вартісна процедура.

Також у цій моделі частіше ніж в інших виникають проблеми з електронікою. Зокрема, з програмним забезпеченням, системами управління та сенсорами.

Honda CR-Z 2011-2016 років

У цьому гібридному авто вдало скомбінували спортивний стиль з енергоефективністю. Проте це лише на перший погляд.

Власники моделі дуже часто скаржаться на недостатню потужність, особливо у порівнянні з іншими спортивними авто чи навіть з гібридами.

В автоматичній трансмісії також доволі часто виникають проблеми. Вона часто працює нестабільно, виникають ривки та інші проблеми. Ще однією поширеною проблемою є погана шумоізоляція салону. Особливо це відчувається на високій швидкості.

Toyota Yaris 2006-2011 років

Yaris — одна з найпроблемніших моделей японського бренду. Незважаючи на те, що цей автомобіль невеличкий і економічний, він може мати проблеми. Часто власники цього авто скаржаться на несправності коробки передач, особливо автоматичної.

У цієї моделі погане ущільнення салону, тому вона не вирізняється хорошою шумоізоляцією. Швидкий знос гальмівних елементів — це те, що дуже часто зустрічається в моделі. Також при агресивному водінні в Yaris часто витікає антифриз та зустрічаються проблеми з радіатором.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що робити, якщо замерз замок в авто. Є 3 надійні та швидкі способи його відчинити.