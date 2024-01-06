Японские авто, которые не стоит покупать: названы 5 самых плохих моделей

Есть 5 моделей, которые не стоит покупать

Автомобили производства японского автопрома традиционно считают надежными. Они почти никогда не ломаются, стойко переносят всяческие трудности на дороге. Ими легко управлять даже начинающим.

Однако некоторые из них не оправдали надежд. Речь идет о моделях, на которые больше всего жалуются владельцы. Таких есть 5. "Телеграф" собрал отзывы пользователей этих моделей и рассказывает, что с ними не так.

Nissan Juke 2011-2017 годов

Nissan Juke, выпущенный в период с 2011 по 2017 год, имеет свои преимущества, но некоторые владельцы указывают на некоторые проблемы и недостатки. В частности, некоторые владельцы жалуются на проблемы с автоматической трансмиссией, такие как рывки и другие инциденты, связанные с неправильной работой. В тормозной системе часто слышат посторонний шум.

Возможны проблемы с электричеством и электроникой, такие как случайное выключение систем, неисправности сенсоров или проблемы с электрическим питанием. А также по сравнению с другими авто такого же класса Nissan Juke может потреблять гораздо больше горючего.

Subaru Tribeca 2006-2014 годов

Представитель известного своей надежностью японского бренда Subaru не получил такой популярности как другие модели. Все из-за проблем с системой охлаждения, трансмиссией и т.д.

В частности, владельцы этого авто сообщают об утечке антифриза, перегреве двигателя или проблемах с радиатором. Часто встречаются также неисправности электрических систем, например с системой запуска или электростеклоподъемниками. Есть также вопросы к преждевременному износу сцепления и тормозных колодок.

Mitsubishi i-MiEV 2012-2017 годов

Mitsubishi i-MiEV является электрическим автомобилем, выпускавшимся с 2012 по 2017 год. В связи с особенностями электрических транспортных средств могут возникать некоторые проблемы. Владельцы этого авто утверждают, что с течением времени у этого электрокара сильно снижается емкость батареи. Это приводит к сокращению запаса хода. А замена батареи этой модели – довольно дорогая процедура.

Также у этой модели чаще, чем у других, возникают проблемы с электроникой. В частности, с программным обеспечением, системами управления и сенсорами.

Honda CR-Z 2011-2016 годов

В этом гибридном автомобиле удачно скомбинировали спортивный стиль с энергоэффективностью. Однако это только на первый взгляд.

Владельцы модели часто жалуются на недостаточную мощность, особенно по сравнению с другими спортивными авто или даже с гибридами.

В автоматической трансмиссии также часто возникают проблемы. Она часто работает нестабильно, возникают рывки и другие проблемы. Еще одной распространенной проблемой является плохая шумоизоляция салона. Особенно это ощущается на высокой скорости.

Toyota Yaris 2006-2011 годов

Yaris – одна из самых проблемных моделей японского бренда. Несмотря на то, что этот автомобиль невелик и экономичен, он может иметь проблемы. Часто владельцы этого авто жалуются на неисправности коробки, особенно автоматической.

У этой модели плохое уплотнение салона, поэтому она не отличается хорошей шумоизоляцией. Быстрый износ тормозных элементов – это то, что очень часто встречается в авто. Также при агрессивном вождении Yaris часто вытекает антифриз и встречаются проблемы с радиатором.

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