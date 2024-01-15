"Это какой-то захват ТЦ": в Киеве водитель оригинально припарковался, нарушив все, что можно было

Это же надо было додуматься!

В современных мегаполисах автомобилей столько, что нет места не только для парковки, но порой и для комфортного движения пешеходов. Однако часто случается так, что и места в изобилии, но водители, думая только о собственном комфорте, покидают машину там, где им выгодно.

Так и произошло сегодня в Киеве. Водитель авто VOLKSWAGEN JETTA 2012 выпуска покинул свое транспортное средство прямо на пешеходном переходе, да еще и под дверями торгового центра. Соответствующее фото было опубликовано на телеграм-канале dtp.kiev.ua.

Произошло это возле ТРЦ Республика на Кольцевой дороге. На фото видно, что парковка почти пуста, поэтому у водителя было достаточно места, чтобы оставить свой автомобиль.

В комментариях мнения, как всегда, разделились. Кто-то оправдывает водителя, говоря, что он хотя бы не оставил авто на месте для ТС людей с ограниченными возможностями. Другие говорят, что хуже, чем перекрыть вход в ТЦ, быть не может. Предлагаем самые интересные комментарии.

Какой штраф может угрожать водителю

Размер штрафа за нарушение правил парковки ТС в описанных случаях — 15 необлагаемых минимумов доходов граждан. А за парковку на месте для лиц с инвалидностью, кроме штрафа, ваше авто эвакуируют.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Крещатике "герой парковки" вызвал гнев пользователей Сети и водителей. Как выяснилось, автомобиль принадлежит одному из департаментов Киевской областной государственной администрации.