Как безопасно ездить зимой: названы 5 лучших советов для каждого водителя

Следуйте этим советам, и будете безопасно ездить зимой

Зима в Украине длится около 5-6 месяцев – с ноября по апрель. Это время, когда автомобиль должен быть переобутым на зимние шины, ведь бывают минусовые температуры и снег. Наверное, зимой вы часто видите самоуверенных водителей, которые из-за нарушения правил оказывались в кювете.

Если вы не хотите повторить их судьбу, нужно знать об основных правилах безопасного вождения зимой. Есть ситуации, когда даже зимние покрышки не помогут. О них сообщает профильное издание Car and driver.

Управляйте автомобилем плавно

Главными в безопасном передвижении по автодорогам зимой являются плавное управление, тормоза и акселератор. Резкие движения авто еще больше снижают сцепление на и так скользкой дороге. Поэтому каждый поворот руля или нажатие на тормоз должны быть продуманными и постепенными.

Следите за дорогой как можно дальше

Зимой вы должны видеть, что происходит на дороге не только перед вашим автомобилем, а как можно дальше. Все потому, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается вдвое, на снегу — в три-четыре раза, а на льду он вообще может быть бесконечным. Это требует еще большего внимания от водителя.

Следите за датчиками в авто на заснеженной дороге

Чтобы знать, насколько хорош сцепление шин автомобиля с дорогой зимой, можно воспользоваться специальным датчиком. Многие современные автомобили оборудованы подобными системами для улучшения безопасности и стабильности на дороге. В таком случае нужно обращать внимание на мигающий индикатор, который выглядит как контур автомобиля с извилистыми линиями позади. Если вы едете прямо и он мигает, это предупреждает о том, что колеса, на которые приводится крутящий момент, пробуксовывают. Чтобы шины возобновили сцепление, снизьте скорость.

Что делать при заносе авто

Если вы чувствуете, что автомобиль начинает скользить по скользкой дороге, всегда нужно следить периферийным зрением в том направлении, куда вы хотите ехать, а не туда, куда двигается автомобиль. Это совет от гонщиков, которые легко выравнивают заносимое авто.

И помните: заносами (даже большими) можно управлять. Вы можете вернуть автомобиль под полный контроль, если не будете паниковать и экстренно тормозить. Когда передние колеса теряют сцепление, и автомобиль начинает выкручивать по радиусу, убавьте газ, только плавно. Через несколько секунд сцепление с дорожным покрытием возобновится, и вы сможете плавно выкрутить руль в ту сторону, которую нужно.

Когда сцепление теряется между задними колесами и дорогой, и вы чувствуете, что заднюю часть авто заносит, нужно повернуть руль в том же направлении, в которое машину разворачивает. При этом нажимайте на тормоз только тогда, когда автомобиль возобновит сцепление. Тормоз можно нажимать только тогда, когда вы убедились, что колеса направлены в нужном направлении.

Как использовать ABS

ABS – антиблокировочная система тормозов – сейчас есть у большинства современных автомобилей. Если ничего не помогает, и ваш автомобиль продолжает заносить, воспользуйтесь антиблокировочной системой тормозов. Она использует бортовой компьютер для оптимизации процесса торможения. Для этого нажмите на тормоз и не отпускайте. Система самостоятельно затормозит каждое колесо в зависимости от того, насколько мощным является сцепление. Это особенно удобно пользоваться при объезде препятствий, когда вы сможете маневрировать и одновременно замедляться.

И помните: антиблокировочная система тормозов извещает о начале своей работы дрожью и вибрацией педали тормозов. Это вполне нормально.

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