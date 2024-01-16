Як безпечно їздити взимку: названо 5 найкращих порад для кожного водія

Дотримуйтесь цих порад, і будете безпечно їздити взимку

Зима в Україні триває близько 5-6 місяців — з листопада по квітень. Це час, коли автомобіль повинен обов’язково бути перевзутим на зимові шини, адже бувають мінусові температури та сніг. Напевно, взимку ви часто бачите самовпевнених водіїв, які, порушуючи усі правила, опинялися в кюветі.

Якщо ви не хочете повторити їхню долю, потрібно знати про основні правила безпечного водіння авто взимку. Є ситуації, коли навіть зимові шини не допоможуть. Про них повідомляє профільне видання Car and driver.

Керуйте автомобілем плавно

Головними у безпечному пересуванні автодорогами взимку є плавне керування, гальма та акселератор. Різкі рухи авто ще більше знижують зчеплення на і так слизькій дорозі. Тому кожен поворот керма чи натискання на гальма мають бути продуманими та поступовими.

Слідкуйте за дорогою якомога далі

Узимку ви повинні бачити, що відбувається на дорозі не лише перед вашим авто, а якомога далі. Усе через те, що гальмівний шлях на мокрій дорозі збільшується вдвічі, на снігу — у три-чотири рази, а на льоду він взагалі може бути нескінченним. Це вимагає ще більше уважності від водія.

Пильнуйте за датчиками в авто на засніженій дорозі

Щоб знати, наскільки хорошим є зчеплення шин автомобіля з дорогою взимку, можна скористатися спеціальним датчиком. Багато сучасних автомобілів обладнані подібними системами для покращення безпеки та стабільності на дорозі. У такому випадку потрібно звертати увагу на миготливий індикатор, який виглядає як контур автомобіля зі звивистими лініями позаду. Якщо ви їдете прямо і він блимає, це попереджає про те, що колеса, на які приводиться крутний момент, пробуксовують. Щоб шини відновили зчеплення, зменште швидкість.

Що робити при заносі авто

Якщо ви відчуваєте, що автомобіль починає ковзати на слизькій дорозі, завжди потрібно стежити периферійним зором у тому напрямку, куди ви хочете їхати, а не туди, куди рухається автомобіль. Це порада від гонщиків, які легко вирівнюють авто, яке заносить

І пам’ятайте: заносами (навіть великими) можна керувати. Ви можете повернути автомобіль під повний контроль, якщо не будете панікувати і екстрено гальмувати. Коли передні колеса втрачають зчеплення, і автомобіль починає викручувати по радіусу, зменште газ, тільки плавно. Через кілька секунд зчеплення з дорожнім покриттям відновиться, і ви зможете плавно викрутити кермо у той бік, який потрібно.

Коли зчеплення втрачається між задніми колесами та дорогою, і ви відчуваєте, що задню частину авто заносить, потрібно повернути кермо в тому ж напрямку, у який повертається машина. При цьому натискайте на гальма лише тоді, коли автомобіль відновить зчеплення.

Гальма можна натискати лише тоді, коли ви переконались, що колеса спрямовані у потрібному напрямку.

Як використовувати ABS

ABS — антиблокувальна система гальм — зараз є у більшості сучасних автомобілів. Якщо нічого не допомагає, і ваш автомобіль продовжує заносити, скористайтесь антиблокувальною системою гальм. Вона використовує бортовий комп’ютер, щоб оптимізувати процес гальмування. Для цього натисніть гальма та не відпускайте. Система самостійно загальмує кожне колесо залежно від того, наскільки потужним є зчеплення. Цією функцією особливо зручно користуватись під час об’їзду перешкод, коли ви зможете маневрувати і одночасно сповільнюватись.

І пам’ятайте: антиблокувальна система гальм сповіщає про початок своєї роботи тремтінням та вібрацією педалі гальм. Це цілком нормально.

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