Техогляд авто в Україні обов’язковий: кому потрібно пройти у 2024 році

А ви знали, що за відсутність техогляду можуть садити у в'язницю?

У 2024 році можуть повернути обов’язковий техогляд для усіх наявних на дорогах транспортних засобів. Відповідне рішення ще не прийнято, але активно обговорюється не лише серед водіїв, але й у профільних комітетах Ради.

Наразі техогляд авто проводять відповідно до державних стандартів. Розповідаємо, кому потрібен цей документ у 2024 році, скільки коштує техогляд та які штрафи передбачені за його відсутність.

Кому обов’язковий техогляд у 2024 році

Згідно зі статтею 35 Закону України "Про дорожній рух", обов’язковий технічний огляд передбачений для таких транспортних засобів як автобуси (віком від 2 років), вантажівки (від 1 року), вантажно-пасажирські авто (від 2 років). Нагадуємо також, що власники таких автомобілів повинні мати 2 страховки. Крім того, до переліку потрапляють таксі (віком від 2 років), трактори, спецтранспорт та комерційні автомобілі.

Наразі техогляд не обов’язковий для легкових автомобілів, включно з причепами, які призначені для особистого користування. Також від обов’язкового ТО звільняються комерційні автомобілі, які були в експлуатації менш як 2 роки.

Які документи треба для ТО у 2024 році

Звісно, це залежить від типу транспорту та особливостей його експлуатації. Але зазвичай на станціях вимагають техпаспорт, паспорт власника авто, довіреність на право проходження техконтролю. Якщо ТО проходить юридична особа, знадобиться ще копія свідоцтва про держреєстрацію.

Вартість ТО та штрафи за відсутність

Вартість ТО залежить від розміру авто. За легкове авто потрібно буде заплатити від 1120 гривень, документ для автобуса коштує 1344 грн. Вантажівки та причепи обійдуться від 1440 та 1322 гривень відповідно.

Зазвичай штраф за відсутність техогляду складає 340 гривень. Але якщо попастися вдруге, штраф вже буде становити від 850 до 1700 грн. Якщо вас спіймають третє, суд може застосувати адміністративний арешт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з жовтня українських водіїв можуть штрафувати на 40 тисяч і забирати права. Читайте, кому доведеться відповісти.