Не лише старі та з тонованим склом: названо авто, які не пройдуть техогляд

А порушників чекають величезні штрафи

Для вступу в Європейський Союз Україна повинна запровадити обов’язковий техогляд усіх автомобілів. Адже це є загальноєвропейською практикою.

Насправді в Україні уже кілька років говорять про повернення обов’язкового техогляду для усіх транспортних засобів. Відповідний законопроєкт зареєструвало Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Під час дії воєнного стану ці плани вирішили не втілювати в реальність. Але до обговорення цього питання останнім часом повертаються все частіше. Також серед українських водіїв поширюється інформація, що це станеться уже в поточному році.

Хто не пройде техогляд

Тим не менше, кожен третій автомобіль не зможе пройти техогляд. І йдеться не лише про дуже старі автомобілі, які розвалюються на ходу. Також це стосується машин, які потрапляли у серйозні ДТП, і отримали значні пошкодження.

Під обмеження потраплять автомобілі, які не мають відповідного сертифікату щодо викидів. Також не усі привезені з Європи автомобілі зможуть пройти техогляд — в Україну часто завозять такі ТЗ, якими уже заборонено користуватись в ЄС. Знову ж таки, через норми викидів шкідливих речовин. Перевіряти будуть шини та колеса, газобалонне обладнання, фари, системи керування та двигун.

Нагадаємо, що обов’язковий техогляд для авто скасували у 2011 році. Зараз він в обов’язковому порядку потрібен лише для вантажівок, автобусів, вантажно-пасажирських автомобілів, таксі, тракторів, комерційної та спеціалізованої техніки.

Раніше "Телеграф" писав, що чекає власників нерозмитнених авто в Україні. Скоро таких машин в Україні значно поменшає.