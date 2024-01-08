Не только старые и с тонированными стеклами: названы авто, которые не пройдут техосмотр

А нарушителей ждут огромные штрафы

Для вступления в Европейский Союз Украина должна ввести обязательный техосмотр всех автомобилей. Ведь это общеевропейская практика.

На самом деле, в Украине уже несколько лет говорят о возвращении обязательного техосмотра для всех транспортных средств. Соответствующий законопроект зарегистрировало Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В ходе военного положения эти планы решили не воплощать в реальность. Но к обсуждению этого вопроса в последнее время возвращаются все чаще. Среди украинских водителей распространяется информация, что это произойдет уже в текущем году.

Кто не пройдет техосмотр

Тем не менее, каждый третий автомобиль не сможет пройти техосмотр. И речь не только об очень старых автомобилях, которые разваливаются на ходу. Также это касается машин, попадавших в серьезные ДТП и получивших значительные повреждения.

Под ограничения попадут автомобили, не имеющие соответствующего сертификата по выбросам. Также не все привезенные из Европы автомобили смогут пройти техосмотр — в Украину часто завозят такие ТС, которые уже запрещены в ЕС. Опять же, из-за норм выбросов вредных веществ. Проверять будут шины и колеса, газобаллонное оборудование, фары, системы управления и двигатель.

Напомним, что обязательный техосмотр для авто был отменен в 2011 году. Сейчас он в обязательном порядке нужен только для грузовиков, автобусов, грузопассажирских автомобилей, такси, тракторов, коммерческой и специализированной техники.

Ранее "Телеграф" писал, что ждет владельцев нерастаможенных автомобилей в Украине. Скоро таких машин в Украине значительно станет меньше.