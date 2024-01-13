Техосмотр авто в Украине обязателен: кому нужно пройти в 2024 году

А вы знали, что за отсутствие техосмотра могут сажать в тюрьму?

В 2024 году могут вернуть обязательный техосмотр для всех имеющихся на дорогах транспортных средств. Соответствующее решение еще не принято, но активно обсуждается не только среди водителей, но и в профильных комитетах Рады.

В настоящее время техосмотр авто проводят в соответствии с государственными стандартами. Рассказываем, кому необходим этот документ в 2024 году, сколько стоит техосмотр и какие штрафы предусмотрены за его отсутствие.

Кому обязателен техосмотр в 2024 году

Согласно статье 35 Закона Украины "О дорожном движении", обязательное техническое освидетельствование предусмотрено для таких транспортных средств как автобусы (в возрасте от 2 лет), грузовики (от 1 года), грузопассажирские авто (от 2 лет). Напоминаем также, что владельцы таких автомобилей должны иметь 2 страховки. Кроме того, в список попадают такси (в возрасте от 2 лет), тракторы, спецтранспорт и коммерческие автомобили.

В настоящее время техосмотр не обязателен для легковых автомобилей, включая прицепы, предназначенные для личного пользования. Также от обязательного ТО освобождаются коммерческие автомобили, бывшие в эксплуатации менее 2 лет.

Какие документы нужны для ТО в 2024 году

Естественно, это зависит от типа транспорта и особенностей его эксплуатации. Но обычно на станциях требуют техпаспорт, паспорт автовладельца, доверенность на право прохождения техконтроля. Если ТО проходит юридическое лицо, потребуется еще копия свидетельства о госрегистрации.

Стоимость ТО и штрафы за отсутствие

Стоимость ТО зависит от размера авто. За легковой автомобиль нужно будет заплатить от 1120 гривен, документ для автобуса стоит 1344 грн. Грузовики и прицепы обойдутся от 1440 и 1322 гривен соответственно.

Обычно штраф за отсутствие техосмотра составляет 340 гривен. Но если попасть во второй раз, штраф уже составит от 850 до 1700 грн. Если вас поймают третье, суд может применить административный арест.

Ранее Телеграф рассказывал, что с октября украинских водителей могут штрафовать на 40 тысяч и забирать права. Читайте, кому придется ответить.