Не спешите платить сразу: украинцы массово отменяют штрафы за популярное нарушение ПДД

Иногда ошибку муниципальных инспекторов легко доказать

В Украине получили широкое распространение штрафы за нарушение правил парковки. Часто муниципальные инспекторы штрафуют без разбора, даже если неправильно припаркованное транспортное средство стоит в запрещенном месте в течение минуты-двух.

Но на самом деле этот нюанс открывает лазейку для того, чтобы доказать свою невиновность. Правда, сделать это можно только через суд, пишет "Твоя машина".

Как отменить штраф за неправильную парковку

Конечно, в суд из-за штрафа в размере 340 гривен немногие будут обращаться, ведь судебная волокита и потраченное время стоят больше. Однако в Украине есть штраф 1445 гривен, если автомобиль нарушителя блокирует движение других машин. Часто такие автомобили забирают на эвакуаторе и украинцы вынуждены платить еще больше.

Чтобы оштрафовать вас на такую сумму, нужно доказать, что автомобиль препятствовал движению других транспортных средств дольше 5 минут. И для этого нужно предоставить не фотофиксацию нарушения, а видеодоказательство, и его продолжительность должна быть не меньше указанного времени.

Мало кто из инспекторов будут находиться возле транспортного средства 5 минут, они чаще всего фотографируют и все. Поэтому, если полицейский предоставил фото или видео продолжительностью до 5 минут, можно отменить этот штраф в суде, обжаловав протокол. Украинские водители, знакомые с этим, массово оспаривают действия патрульных.

Как писал "Телеграф" ранее, нулевое растаможивание в Украине могут вернуть, но не для всех. При этом перекупам не дадут возможность воспользоваться.