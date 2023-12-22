Не поспішайте платити одразу: українці масово скасовують штрафи за популярне порушення ПДР

Інколи помилку муніципальних інспекторів легко довести

В Україні набули широкого поширення штрафи за порушення правил паркування. Часто муніципальні інспектори штрафують без розбору, навіть якщо неправильно припаркований транспортний засіб стоїть у забороненому місці протягом хвилини-двох.

Та насправді цей нюанс відкриває лазівку для того, щоб довести свою невинуватість. Щоправда, зробити це можна лише через суд, пише "Твоя машина".

Як скасувати штраф за неправильне паркування

Звісно, у суд через штраф у розмірі 340 гривень мало хто буде звертатись, адже судова тяганина і витрачений час коштують більше. Проте в Україні є штраф 1445 гривень, за умови якщо автомобіль порушника блокує рух інших машин. Часто такі автомобілі забирають на евакуаторі, і українці змушені платити ще більше.

Щоб оштрафувати вас на таку суму, потрібно довести, що автомобіль перешкоджав руху інших транспортних засобів довше, ніж 5 хвилин. І для цього потрібно надати не фотофіксацію порушення, а відеодоказ, і його тривалість має бути не менша зазначеного часу.

Мало хто з інспекторів будуть перебувати біля транспортного засобу аж 5 хвилин, вони найчастіше фотографують і все. Тому якщо поліцейський надав фото або відео тривалістю до 5 хвилин, можна скасувати цей штраф у суді, оскарживши протокол. Українські водії, знайомі з цим, масово оскаржують дії патрульних.

Як писав "Телеграф" раніше, нульове розмитнення в Україні можуть повернути, проте не для всіх. При цьому перекупам не дадуть скористатись можливістю.