Алкоголь від коронавірусу може і не рятує, але пережити допомагає: весела добірка анекдотів на вечір
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього осіннього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
І повів він її на рисове поле, потім на ячмінне, потім на житнє. Дааа, не так вона представляла запрошення пройтися по злачним місцям
— Батюшка, я згрішила…
— У чому твій гріх, дочко моя?
— Я фотографувалася на тлі храму у непотрібному вигляді. Хочу покаятися та спокутувати провину. Що мені зробити?
— Великий гріх, що казати! Щоб дізнатися міру викуплення твого, скинь мені фотки в личку. І якщо є не на тлі храму, то теж скидай, бо картина гріха має бути повною!
— Скажіть, чому ви пішли із попереднього місця роботи?
— Через втому.
- Якої втоми?
— Не знаю, просто вони сказали, що від мене втомилися.
Під час уроку Вовочка дивився у вікно на сквер, де пацани ганяли на скейтах, і з сумом думав:
— Чому в сквері так погано, а в класі так погано?
Якщо ти стоїш і одночасно сидиш, то ти у в’язниці.
А якщо ти сидиш і одночасно стоїш — ти в машині в пробці
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.