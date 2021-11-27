Алкоголь від коронавірусу може і не рятує, але пережити допомагає: весела добірка анекдотів на вечір

— Батюшка, я згрішила…

— У чому твій гріх, дочко моя?

— Я фотографувалася на тлі храму у непотрібному вигляді. Хочу покаятися та спокутувати провину. Що мені зробити?

— Великий гріх, що казати! Щоб дізнатися міру викуплення твого, скинь мені фотки в личку. І якщо є не на тлі храму, то теж скидай, бо картина гріха має бути повною!