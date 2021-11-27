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Алкоголь від коронавірусу може і не рятує, але пережити допомагає: весела добірка анекдотів на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Алкоголь від коронавірусу може і не рятує, але пережити допомагає: весела добірка анекдотів на вечір

Нова порція жартів для вашої посмішки цього холодного вечора

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього осіннього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

І повів він її на рисове поле, потім на ячмінне, потім на житнє. Дааа, не так вона представляла запрошення пройтися по злачним місцям

— Батюшка, я згрішила…

— У чому твій гріх, дочко моя?

— Я фотографувалася на тлі храму у непотрібному вигляді. Хочу покаятися та спокутувати провину. Що мені зробити?

— Великий гріх, що казати! Щоб дізнатися міру викуплення твого, скинь мені фотки в личку. І якщо є не на тлі храму, то теж скидай, бо картина гріха має бути повною!

— Скажіть, чому ви пішли із попереднього місця роботи?

— Через втому.

- Якої втоми?

— Не знаю, просто вони сказали, що від мене втомилися.

Під час уроку Вовочка дивився у вікно на сквер, де пацани ганяли на скейтах, і з сумом думав:

— Чому в сквері так погано, а в класі так погано?

Якщо ти стоїш і одночасно сидиш, то ти у в’язниці.

А якщо ти сидиш і одночасно стоїш — ти в машині в пробці

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.

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