Найкращі анекдоти про представників сильної статі до Міжнародного чоловічого дня
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Чоловіки бувають двох типів — ті, хто може дотягнути холодильник на дев’ятий поверх, і ті, хто може заплатити за це. Але люблять жінки третій тип — тих, хто може затягти холодильник на дев’ятий поверх, але вважає за краще заплатити за це іншим.
Так, баби люблять гроші! Баби меркантильні. А мужики – ні. Мужики, як гроші побачать, так одразу: "Фу, гроші! Яка гидота! Ні-ні, мені не потрібні гроші. Роздам-но я їх усі бабам!"
— То ти одружений?
— Це неполіткоректно! Потрібно говорити "чоловік із обмеженими можливостями".
Подруга вирішила поговорити про наше майбутнє. Я півгодини розпинався про телепортацію, лазери та силові поля. Як пізніше з’ясувалося, я не дуже зрозумів питання…
Вчора ввечері зі мною побилась дівчина з великим бюстом. Вона разом зі мною зайшла до ліфту, і я мимоволі задивився на її груди.
Вона раптом запитала:
— Молодий чоловіче, може, нарешті, таки натиснете?
І тут щось пішло не так…