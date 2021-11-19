Найкращі анекдоти про представників сильної статі до Міжнародного чоловічого дня

Вчора ввечері зі мною побилась дівчина з великим бюстом. Вона разом зі мною зайшла до ліфту, і я мимоволі задивився на її груди.

Вона раптом запитала:

— Молодий чоловіче, може, нарешті, таки натиснете?

І тут щось пішло не так…