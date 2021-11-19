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Найкращі анекдоти про представників сильної статі до Міжнародного чоловічого дня

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Найкращі анекдоти про представників сильної статі до Міжнародного чоловічого дня

19 листопада відзначається Всесвітній чоловічий день. "Телеграф" підготував до свята найкращі жарти про чоловіків, які зрозуміють усі без винятку

Чоловіки бувають двох типів — ті, хто може дотягнути холодильник на дев’ятий поверх, і ті, хто може заплатити за це. Але люблять жінки третій тип — тих, хто може затягти холодильник на дев’ятий поверх, але вважає за краще заплатити за це іншим.

Так, баби люблять гроші! Баби меркантильні. А мужики – ні. Мужики, як гроші побачать, так одразу: "Фу, гроші! Яка гидота! Ні-ні, мені не потрібні гроші. Роздам-но я їх усі бабам!"

— То ти одружений?

— Це неполіткоректно! Потрібно говорити "чоловік із обмеженими можливостями".

Подруга вирішила поговорити про наше майбутнє. Я півгодини розпинався про телепортацію, лазери та силові поля. Як пізніше з’ясувалося, я не дуже зрозумів питання…

Вчора ввечері зі мною побилась дівчина з великим бюстом. Вона разом зі мною зайшла до ліфту, і я мимоволі задивився на її груди.

Вона раптом запитала:

— Молодий чоловіче, може, нарешті, таки натиснете?

І тут щось пішло не так…

Теги:
#Жарти #Гумор #Міжнародний чоловічий день #Анекдоти