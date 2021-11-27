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Улюблена робота — це, коли ти туди ходиш із радістю, як до холодильника: анекдоти, які змусять вас сміятися

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Улюблена робота — це, коли ти туди ходиш із радістю, як до холодильника: анекдоти, які змусять вас сміятися Новина оновлена 27 листопада 2021, 11:13

Смішні прикольчики, які зроблять ваш день трохи веселішим і яскравішим

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього осіннього ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

Коротше, запам’ятайте, коли йдете за довідкою до нарколога і вас буденно питають: «Коли востаннє вживали наркотики», ви не повинні ЗАДУМУВАТИСЯ.

Ходив з дівчинкою до одного садка, до однієї групи, до одного класу. Дивлюсь у соцмережах – їй 27 років, а мені 38.

Отак послухаєш деяких і розумієш, що в голові у них порожньо. А послухаєш інших — розумієш, що порожньо — це ще не так погано.

Щойно бачив бабусю за кермом позашляховика. Звідки він у неї?! Напекла? Нав’язала? У поліклініці у черзі насиділа?

Ні, вона молодець, збирала на похорон, а потім псіханула.

Як правильно «їхати в автобусі» чи «їхати на автобусі»?

Мешканці Індії дивляться на вас із нерозумінням, як можна не знати різниці?

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.

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