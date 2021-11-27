Улюблена робота — це, коли ти туди ходиш із радістю, як до холодильника: анекдоти, які змусять вас сміятися
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього осіннього ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
Коротше, запам’ятайте, коли йдете за довідкою до нарколога і вас буденно питають: «Коли востаннє вживали наркотики», ви не повинні ЗАДУМУВАТИСЯ.
Ходив з дівчинкою до одного садка, до однієї групи, до одного класу. Дивлюсь у соцмережах – їй 27 років, а мені 38.
Отак послухаєш деяких і розумієш, що в голові у них порожньо. А послухаєш інших — розумієш, що порожньо — це ще не так погано.
Щойно бачив бабусю за кермом позашляховика. Звідки він у неї?! Напекла? Нав’язала? У поліклініці у черзі насиділа?
Ні, вона молодець, збирала на похорон, а потім псіханула.
Як правильно «їхати в автобусі» чи «їхати на автобусі»?
Мешканці Індії дивляться на вас із нерозумінням, як можна не знати різниці?
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.