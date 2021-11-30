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Все, що нас не вбиває — мутує і пробує ще раз: гуморні жарти на день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Все, що нас не вбиває — мутує і пробує ще раз: гуморні жарти на день Новина оновлена 30 листопада 2021, 12:52

Свіжа порція жартів спеціально для наших читачів

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей останній 2021 року осінній день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

Зустрічаються 2 мисливці. Перший: — Ну, як полювання? — Та так, іду вчора по лісі і захотілося посрати. Захожу в кущі, сру і чую хтось дихає, обертаюся там ведмідь їсть моє гівно! — Ну і шо, ти його вбив чи зарізав? — Та ні, срав поки не наїсться!

Біжимо із сином додому із садка, а попереду багато собак. Син запитав:

- "Мам, а тобі страшно?"

Кажу:

- "Ні! Я ж із чоловіком."

Син важливо:

- "І чоловікові не страшно, він із мамою"

- Холодно так! Я б зараз забралася під плед, у вовняних носочках, на крісло з гарячою кавою.

— Спарюєшся…

— Ну і спарилася б із кимось.

На олімпіаді у молодших було завдання "Напишіть твір від коня", і один написав типу "Ііііііііго-го… Фррр-фррр… тиг-дик-тигдидик…" — і так цілий лист. Чортовий геній.

Найкращий натюрморт, який я бачив у своєму житті, — це вид на відкритий передноворічний холодильник.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про холостяків, вам сюди.

Теги:
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