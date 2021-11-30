Все, що нас не вбиває — мутує і пробує ще раз: гуморні жарти на день
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Свіжа порція жартів спеціально для наших читачів
Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей останній 2021 року осінній день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
Зустрічаються 2 мисливці. Перший: — Ну, як полювання? — Та так, іду вчора по лісі і захотілося посрати. Захожу в кущі, сру і чую хтось дихає, обертаюся там ведмідь їсть моє гівно! — Ну і шо, ти його вбив чи зарізав? — Та ні, срав поки не наїсться!
Біжимо із сином додому із садка, а попереду багато собак. Син запитав:
- "Мам, а тобі страшно?"
Кажу:
- "Ні! Я ж із чоловіком."
Син важливо:
- "І чоловікові не страшно, він із мамою"
- Холодно так! Я б зараз забралася під плед, у вовняних носочках, на крісло з гарячою кавою.
— Спарюєшся…
— Ну і спарилася б із кимось.
На олімпіаді у молодших було завдання "Напишіть твір від коня", і один написав типу "Ііііііііго-го… Фррр-фррр… тиг-дик-тигдидик…" — і так цілий лист. Чортовий геній.
Найкращий натюрморт, який я бачив у своєму житті, — це вид на відкритий передноворічний холодильник.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про холостяків, вам сюди.
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