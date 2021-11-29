Сміємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою на вечір

Дуже смішна нова порція анекдотів, які зроблять ваш день незабутнім

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього дощового вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

— Сергію, а як поживає Світка, у вас було таке велике кохання? — Закінчилося кохання. - Розлучилися? — Ні, побралися.

Мама з кухні: — Іди жерти вічно голодну тварину! Я і батько одночасно: - Вже біжу! — Взагалі, то я кота покликала.

У Перу знайшли пов’язану мотузками 800-річну мумію… Не розв’язуйте, заради бога! Тільки не цього року!

Симптоми нового штаму коронавірусу Omicron – втома та розбитість. Коротше, ми навіть не помітимо, все як завжди.

У сфері ЖКГ оголошено конкурс на найкращу здивовану пику у зв’язку з приходом зими.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.