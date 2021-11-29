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Сміємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Сміємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою на вечір Новина оновлена 29 листопада 2021, 17:34

Дуже смішна нова порція анекдотів, які зроблять ваш день незабутнім

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього дощового вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

— Сергію, а як поживає Світка, у вас було таке велике кохання?

— Закінчилося кохання.

- Розлучилися?

— Ні, побралися.

Мама з кухні:

— Іди жерти вічно голодну тварину!

Я і батько одночасно:

- Вже біжу!

— Взагалі, то я кота покликала.

У Перу знайшли пов’язану мотузками 800-річну мумію… Не розв’язуйте, заради бога! Тільки не цього року!

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Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.

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