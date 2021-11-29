Сміємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою на вечір
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього дощового вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
— Сергію, а як поживає Світка, у вас було таке велике кохання?
— Закінчилося кохання.
- Розлучилися?
— Ні, побралися.
Мама з кухні:
— Іди жерти вічно голодну тварину!
Я і батько одночасно:
- Вже біжу!
— Взагалі, то я кота покликала.
У Перу знайшли пов’язану мотузками 800-річну мумію… Не розв’язуйте, заради бога! Тільки не цього року!
Симптоми нового штаму коронавірусу Omicron – втома та розбитість. Коротше, ми навіть не помітимо, все як завжди.
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