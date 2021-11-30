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Прощаємося восени на позитивній ноті: смішні анекдоти про золоту пору

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Прощаємося восени на позитивній ноті: смішні анекдоти про золоту пору

Позитивна добірка анекдотів підніме настрій на весь день

Підніміть собі та своїм близьким настрій в останній осінній ранок. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

Дзвінок на радіостанцію:

- У моєї тещі у вересні день народження, їй виповнюється 85 років, у неї 4-х кімнатна квартира. Передайте, будь ласка, їй пісню "Остання осінь"

Люблю осінь! Зазвичай восени погода на вулиці така мерзенна, що не треба вигадувати вагомих підстав для нудьги.

Осінь. Курити на балконі в трусах холодно ... Тому одягаю ще шапку.

Осінь... Двоє п’яних... Один лежить у калюжі, інший ледве стоїть, спираючись на паркан. Той, що стоїть біля паркану, запитує:

- Ти мене поважаєш?

Той, що лежить у калюжі, підводячи голову:

- Я пишаюся тобою!!

Щоосені майже готовий переглянути своє ставлення до інституту шлюбу та сім’ї, але потім включають опалення і мене відпускає.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.

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