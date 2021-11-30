Прощаємося восени на позитивній ноті: смішні анекдоти про золоту пору

Осінь... Двоє п’яних... Один лежить у калюжі, інший ледве стоїть, спираючись на паркан. Той, що стоїть біля паркану, запитує:

- Ти мене поважаєш?

Той, що лежить у калюжі, підводячи голову:

- Я пишаюся тобою!!