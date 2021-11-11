Поки що у продажу є хліб, яйця та пельмені — холостяки так просто не здадуться: смішні анекдоти про неодружених
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Чим відрізняється холостяк від одруженого?
Холостяк все робить по дому сам, а одруженого дружина змушує.
Люди, які перебувають у шлюбі, живуть набагато довше холостяків. Але холостяки живуть набагато цікавіше одружених.
Будь-який холостяк, що поважає себе, повинен вміти професійно перемішувати сирок зі сметаною і досить добре варити яйця.
Лайфхак для холостяків: ви зможете суттєво заощадити і на простирадлі, і на ковдрі, і на наволочці, якщо спатимете всередині підковдра.
З будь-якого холостяка через пару років виходить чудовий пельмовий критик.