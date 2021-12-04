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"Стукайте голосніше — у дворі глухий пес": ульотні жарти про братів наших менших

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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"Стукайте голосніше — у дворі глухий пес": ульотні жарти про братів наших менших

Гуморні анекдоти про тварин, які налаштують на позитив цього вечора

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей грудневий вечір. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

- Сьогодні бачив як на автобусній зупинці якийсь мужик розмовляв зі своєю собакою, по дурниці думаючи, що віно його розуміє. Прийшов додому, розповів своєму коту, посміявся.

Прикмета: коли кіт лапою вмивається – це до гостей. Сьогодні він дупу вилизував — напевно, о 6-й ранку з обшуком прийдуть.

- Ти його на підлогу спусти і шльопни, якщо побіг, то кіт, а якщо побігла, то кішка.

- А якщо побігло — то котє?

Поросята радіють, веселяться. Раптом у кімнату заходить Вовк. Усі завмерли.

Вовк:

- Ас-салям алейкуму!

І всі полегшено зітхнули…

- Сьогодні я гуляв у парку зі своєю собакою і зустрів там чоловіка в суворому костюмі, який також гуляє з собакою. Тепер, мій пес дивиться на мене так, ніби я виглядаю як бомж.

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти