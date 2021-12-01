Хворий, зараз буде трохи боляче... З вас 30 тисяч! Анекдоти про стоматологів
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Зробіть весело собі та своїм близьким першого грудневого вечора. "Телеграф" підготував порцію веселих анекдотів про стоматологів для відмінного настрою.
Ходжу до стоматолога, ставлять знеболювальне, щоб з грошима не боляче було розлучатися.
Маленька хитрість:
— Якщо змучений зубним болем, достатньо записатися на прийом до стоматолога і посидіти трохи в приймальні — біль як рукою зніме.
Співробітниця відпросилася з роботи, щоби піти до стоматолога. За годину приходить на роботу, пісеньку співає.
- Що, вилікувала? І зуби зовсім не болять? — цікавляться подружки.
- Зуби болять, проте лікаря сьогодні не було.
До дантиста приходить пацієнт. Лікар каже, що хворий зуб доведеться вирвати.
- Скільки це буде коштувати? — запитує пацієнт.
- Бачите, оскільки я лікар-початківець і досвіду у видаленні зубів у мене поки що немає, я беру лише 50 грн за годину.
Приходить дівчина до стоматолога, оглянув він її і каже:
— Так, ваш зуб, мабуть, доведеться виривати.
— Ой, лікарю, я так боюся... Чесно кажучи, я б краще народила, аніж зуб виривати.
— Ну, тоді роздягайтеся.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про синів, вам сюди.