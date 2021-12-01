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Хворий, зараз буде трохи боляче... З вас 30 тисяч! Анекдоти про стоматологів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Хворий, зараз буде трохи боляче... З вас 30 тисяч! Анекдоти про стоматологів Новина оновлена 01 грудня 2021, 17:46

Нова порція жартів для вашої посмішки цього холодного вечора

Зробіть весело собі та своїм близьким першого грудневого вечора. "Телеграф" підготував порцію веселих анекдотів про стоматологів для відмінного настрою.

Ходжу до стоматолога, ставлять знеболювальне, щоб з грошима не боляче було розлучатися.

Маленька хитрість:

— Якщо змучений зубним болем, достатньо записатися на прийом до стоматолога і посидіти трохи в приймальні — біль як рукою зніме.

Співробітниця відпросилася з роботи, щоби піти до стоматолога. За годину приходить на роботу, пісеньку співає.

- Що, вилікувала? І зуби зовсім не болять? — цікавляться подружки.

- Зуби болять, проте лікаря сьогодні не було.

До дантиста приходить пацієнт. Лікар каже, що хворий зуб доведеться вирвати.

- Скільки це буде коштувати? — запитує пацієнт.

- Бачите, оскільки я лікар-початківець і досвіду у видаленні зубів у мене поки що немає, я беру лише 50 грн за годину.

Приходить дівчина до стоматолога, оглянув він її і каже:

— Так, ваш зуб, мабуть, доведеться виривати.

— Ой, лікарю, я так боюся... Чесно кажучи, я б краще народила, аніж зуб виривати.

— Ну, тоді роздягайтеся.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про синів, вам сюди.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти