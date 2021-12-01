Хворий, зараз буде трохи боляче... З вас 30 тисяч! Анекдоти про стоматологів

До дантиста приходить пацієнт. Лікар каже, що хворий зуб доведеться вирвати.

- Скільки це буде коштувати? — запитує пацієнт.

- Бачите, оскільки я лікар-початківець і досвіду у видаленні зубів у мене поки що немає, я беру лише 50 грн за годину.