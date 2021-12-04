Вішати ніс заборонено: найпозитивніші анекдоти про все на світі

- Не розумію я цих ідіотських анекдотів про тещу! Вигадують усілякі гидоти. А ось у мене чудові стосунки з моєю тещею!

- Давно вона живе з тобою чи десь поблизу?

- Ні, вона живе у Новій Зеландії!