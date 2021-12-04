Вішати ніс заборонено: найпозитивніші анекдоти про все на світі
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Зробіть весело собі та своїм близьким цієї суботи. "Телеграф" підготував нову порцію гуморних жартів для підняття настрою.
- Не розумію я цих ідіотських анекдотів про тещу! Вигадують усілякі гидоти. А ось у мене чудові стосунки з моєю тещею!
- Давно вона живе з тобою чи десь поблизу?
- Ні, вона живе у Новій Зеландії!
Суд, оголошується вирок чиновнику мерії, який проштрафився:
- Зважаючи на те, що обвинувачений брав хабарі в умовних одиницях, суд ухвалює — покарати умовно.
- Хто це надіслав тобі такий довгий лист? — дивується чоловік.
- Марія.
- І що вона пише?
- Що розповість про все під час зустрічі, коли повернеться.
- Ось дивись, дорогий, чашечки наполовину порожні, але я вважаю, що наполовину повні.
Отже, я оптимістка?
- Люсю, може тобі все-таки просто взяти менший ліфчик?
Якщо ваш парашут не відкрився, постарайтеся насолодитися красою польоту. Повірте, більше такої можливості не буде…
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дочок, вам сюди.