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Вішати ніс заборонено: найпозитивніші анекдоти про все на світі

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Вішати ніс заборонено: найпозитивніші анекдоти про все на світі Новина оновлена 04 грудня 2021, 13:19

Смішні анекдоти для гарного настрою в цей день

Зробіть весело собі та своїм близьким цієї суботи. "Телеграф" підготував нову порцію гуморних жартів для підняття настрою.

- Не розумію я цих ідіотських анекдотів про тещу! Вигадують усілякі гидоти. А ось у мене чудові стосунки з моєю тещею!

- Давно вона живе з тобою чи десь поблизу?

- Ні, вона живе у Новій Зеландії!

Суд, оголошується вирок чиновнику мерії, який проштрафився:

- Зважаючи на те, що обвинувачений брав хабарі в умовних одиницях, суд ухвалює — покарати умовно.

- Хто це надіслав тобі такий довгий лист? — дивується чоловік.

- Марія.

- І що вона пише?

- Що розповість про все під час зустрічі, коли повернеться.

- Ось дивись, дорогий, чашечки наполовину порожні, але я вважаю, що наполовину повні.

Отже, я оптимістка?

- Люсю, може тобі все-таки просто взяти менший ліфчик?

Якщо ваш парашут не відкрився, постарайтеся насолодитися красою польоту. Повірте, більше такої можливості не буде…

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дочок, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти