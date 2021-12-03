Читаємо та посміхаємося: прикольні анекдоти для настрою ввечері

Приходить чоловік до суду. На розлучення заяву приніс. Природне питання:

- Чому?

— Та моя дружина — велика зануда.

- Чому?

- Як Ви думаєте, товаришу суддя, 40 тисяч на місяць на двох достатньо?

— Ну, певно, достатньо.

- І я так думаю. А дружина каже: "Йди працювати, йди працювати..."