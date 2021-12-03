Рус

Читаємо та посміхаємося: прикольні анекдоти для настрою ввечері

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
259
Читаємо та посміхаємося: прикольні анекдоти для настрою ввечері Новина оновлена 03 грудня 2021, 17:49

Нова порція смішних жартів, після прочитання яких ви будете посміхатися

Зробіть весело собі та своїм близьким цього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію жартівливих жартів для підняття настрою.

Сьогодні вранці до мене в двері постукали та попросили зробити пожертву на будівництво дитячого басейну в нашому районі. Я виніс їм склянку води.

Приходить чоловік до суду. На розлучення заяву приніс. Природне питання:

- Чому?

— Та моя дружина — велика зануда.

- Чому?

- Як Ви думаєте, товаришу суддя, 40 тисяч на місяць на двох достатньо?

— Ну, певно, достатньо.

- І я так думаю. А дружина каже: "Йди працювати, йди працювати..."

Монітор головне у комп’ютері. Це знають навіть голлівудські сценаристи: майже в кожному другому бойовику можна побачити знищення комп’ютерів шляхом розстрілу моніторів. Ні монітора немає комп’ютера!

У переповненому автобусі лунає обурений жіночий голос:

— Чоловік заберіть руку! Та не ви! Та не цю! Та не звідти!

- Ух, який ти молодець! Як швидко виконуєш роботу!

- Так, дурниця! Ти б бачив, як швидко я перероблятиму!

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Анекдоти на сьогодні #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні #Вечірні анекдоти #Анекдоти на вечір