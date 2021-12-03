Читаємо та посміхаємося: прикольні анекдоти для настрою ввечері
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Зробіть весело собі та своїм близьким цього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію жартівливих жартів для підняття настрою.
Сьогодні вранці до мене в двері постукали та попросили зробити пожертву на будівництво дитячого басейну в нашому районі. Я виніс їм склянку води.
Приходить чоловік до суду. На розлучення заяву приніс. Природне питання:
- Чому?
— Та моя дружина — велика зануда.
- Чому?
- Як Ви думаєте, товаришу суддя, 40 тисяч на місяць на двох достатньо?
— Ну, певно, достатньо.
- І я так думаю. А дружина каже: "Йди працювати, йди працювати..."
Монітор головне у комп’ютері. Це знають навіть голлівудські сценаристи: майже в кожному другому бойовику можна побачити знищення комп’ютерів шляхом розстрілу моніторів. Ні монітора немає комп’ютера!
У переповненому автобусі лунає обурений жіночий голос:
— Чоловік заберіть руку! Та не ви! Та не цю! Та не звідти!
- Ух, який ти молодець! Як швидко виконуєш роботу!
- Так, дурниця! Ти б бачив, як швидко я перероблятиму!
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.