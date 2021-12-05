Повеселіться від душі цього ранку: кумедні анекдоти для відмінного настрою
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Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям цього недільного ранку. "Телеграф" підготував нову порцію гуморних жартів для підняття настрою.
Два алкаші з похмілля. Один намагається наколоти виделкою огірок у трилітровій банці. Руки тремтять, огірок вислизає, нічого не виходить. Інший довго дивиться на ці маніпуляції, потім не витримує:
- Дивись, як це робиться.
Бере вилку і одразу наколює огірок. Перший хмикнув:
- Фіг би ти впіймав його, якби я його не заганяв.
Статистика стверджує, що п’ятдесят відсотків шлюбів закінчується розлученням.
Це звучить не так страшно, якщо зважити на те, що інші п’ятдесят відсотків закінчуються смертю.
Поліція вже два роки не може зловити за руку директора вазелінового заводу...
- Дорогий, у газеті пишуть, що вдови стають хорошими дружинами...
- Виходить, мені треба повіситись, щоб ти стала хорошою дружиною?
- Вибачте, ви не підкажете, як дійти до такого життя?
- Дуже легко, просто котіться ось цією похилою площиною.
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тварин, вам сюди.