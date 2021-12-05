Повеселіться від душі цього ранку: кумедні анекдоти для відмінного настрою

Два алкаші з похмілля. Один намагається наколоти виделкою огірок у трилітровій банці. Руки тремтять, огірок вислизає, нічого не виходить. Інший довго дивиться на ці маніпуляції, потім не витримує:

- Дивись, як це робиться.

Бере вилку і одразу наколює огірок. Перший хмикнув:

- Фіг би ти впіймав його, якби я його не заганяв.