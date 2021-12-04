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Раніше я любив працювати на пілорамі, а потім як відрізало: весела добірка анекдотів на ранок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Раніше я любив працювати на пілорамі, а потім як відрізало: весела добірка анекдотів на ранок

Нова порція жартів для вашої усмішки цього холодного ранку

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього грудневого ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

Зустрілися два приятелі і почали обговорювати переваги та недоліки дружин.

- Моя Аллочка — просто ангел! — каже один.

— Щастить же тобі! А моя ще жива.

Запустив "калькулятор ідеальної ваги". З’ясував, що з моєю вагою потрібно мати зріст 2 метри 8 сантиметрів. Тож у мене не надмірна вага. У мене недостатнє зростання. І це вправами не коригується.

— Моїй першій вчительці було за 60. Мої тато і мама та ще кілька батьків самі в неї колись навчалися. Якось вона сказала зітхнувши:

«Вчиш їх, навчаєш, а через 20 років повертається вухата копія, і знову як із чистої дошки!»…

Людина, яка сказала "серцю не накажеш", явно не чула про дефібрилятор.

Справжні математики прокидаються вночі о 3:14, щоб сходити Пі-Пі.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дітей, вам сюди.

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