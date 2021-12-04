Раніше я любив працювати на пілорамі, а потім як відрізало: весела добірка анекдотів на ранок
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 222
Підніміть собі та своїм близьким настрій цього грудневого ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
Зустрілися два приятелі і почали обговорювати переваги та недоліки дружин.
- Моя Аллочка — просто ангел! — каже один.
— Щастить же тобі! А моя ще жива.
Запустив "калькулятор ідеальної ваги". З’ясував, що з моєю вагою потрібно мати зріст 2 метри 8 сантиметрів. Тож у мене не надмірна вага. У мене недостатнє зростання. І це вправами не коригується.
— Моїй першій вчительці було за 60. Мої тато і мама та ще кілька батьків самі в неї колись навчалися. Якось вона сказала зітхнувши:
«Вчиш їх, навчаєш, а через 20 років повертається вухата копія, і знову як із чистої дошки!»…
Людина, яка сказала "серцю не накажеш", явно не чула про дефібрилятор.
Справжні математики прокидаються вночі о 3:14, щоб сходити Пі-Пі.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дітей, вам сюди.