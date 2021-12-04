Раніше я любив працювати на пілорамі, а потім як відрізало: весела добірка анекдотів на ранок

— Моїй першій вчительці було за 60. Мої тато і мама та ще кілька батьків самі в неї колись навчалися. Якось вона сказала зітхнувши:

«Вчиш їх, навчаєш, а через 20 років повертається вухата копія, і знову як із чистої дошки!»…