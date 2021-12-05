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Смішні анекдоти про Вовчика, які змусять сміятися до сліз

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Смішні анекдоти про Вовчика, які змусять сміятися до сліз Новина оновлена 05 грудня 2021, 16:52

Найкращі жарти, які посміхнуть цього холодного вечора

Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям цього недільного вечора. "Телеграф" зробив нову добірку гуморних жартів для підняття настрою.

Чотирирічний Вовчик розповідає мамі:

- Мамо, сьогодні в садку нас перевіряв лікар.

- А що він перевіряв?

- Перевіряв, дихаємо ми чи ні.

Приходить Вовчик додому з роздертою шапкою. Мати в подиві:

- Hу, розказуй.

- Та, хлопці з мене шапку зняли і у футбол нею почали грати.

- А ти де був?

- На воротах стояв.

- Вовчику, чому ти спізнився на уроки?

- Я зібрався на рибалку, але батько мене не пустив.

- Дуже добре! Я рада, що в тебе такий розумний тато. Він, звісно, пояснив тобі, чому не можна пропускати школу?

- Ні, він сказав, що хробаків на двох не вистачить.

Вовчик спізнився на урок і увійшов до класу, не постукавши. Вчителька каже:

- Вийди за двері і увійди як належить.

- А я не знаю, як належить.

- Ну, увійди, як твій тато входить.

Вовчик виходить, штовхає двері щосили і кричить:

- Ага, дармоїди, не чекали?!

У дитячому садку заняття з малювання. Вихователька запитує у Вовчика, який із захопленням щось малює.

- Вовчику, ти що малюєш?

- Бога.

- Але ніхто не знає, як він виглядає.

- За-а-раз дізнаються…

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти