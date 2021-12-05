Смішні анекдоти про Вовчика, які змусять сміятися до сліз
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Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям цього недільного вечора. "Телеграф" зробив нову добірку гуморних жартів для підняття настрою.
Чотирирічний Вовчик розповідає мамі:
- Мамо, сьогодні в садку нас перевіряв лікар.
- А що він перевіряв?
- Перевіряв, дихаємо ми чи ні.
Приходить Вовчик додому з роздертою шапкою. Мати в подиві:
- Hу, розказуй.
- Та, хлопці з мене шапку зняли і у футбол нею почали грати.
- А ти де був?
- На воротах стояв.
- Вовчику, чому ти спізнився на уроки?
- Я зібрався на рибалку, але батько мене не пустив.
- Дуже добре! Я рада, що в тебе такий розумний тато. Він, звісно, пояснив тобі, чому не можна пропускати школу?
- Ні, він сказав, що хробаків на двох не вистачить.
Вовчик спізнився на урок і увійшов до класу, не постукавши. Вчителька каже:
- Вийди за двері і увійди як належить.
- А я не знаю, як належить.
- Ну, увійди, як твій тато входить.
Вовчик виходить, штовхає двері щосили і кричить:
- Ага, дармоїди, не чекали?!
У дитячому садку заняття з малювання. Вихователька запитує у Вовчика, який із захопленням щось малює.
- Вовчику, ти що малюєш?
- Бога.
- Але ніхто не знає, як він виглядає.
- За-а-раз дізнаються…
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.