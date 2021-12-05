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Налаштовуємося на позитив цього дня: найсмішніші жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Налаштовуємося на позитив цього дня: найсмішніші жарти Новина оновлена 05 грудня 2021, 12:07

Смішна добірка свіжих анекдотів, яка не дасть вам занудьгувати

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей грудневий день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для чудового настрою.

- Пенсіонерка Глушко, так, ми розглянули Вашу скаргу. Як з Вами зв’язатися?

- Зі мною краще не зв’язуватися, дорожче буде.

- У нас сервер видає якісь помилки. Зможете допомогти?

- Так, ми вживемо якихось заходів.

- Яких заходів?

- А які помилки?

- Я всіх жінок у своєму житті взяв одним і тим самим компліментом.

- А мене не візьмеш!

- Не візьму! Тому що ти не така, як усі. Ти особлива, я таких, як ти, ще ніколи не зустрічав у житті!

Політики та пелюшки мають одну спільну властивість:

- Їх треба міняти! І з однієї і тієї ж причини…

Здоровенний амбал зупиняє чоловіка у підворітті:

- Ти мене не впізнаєш?

- Ні.

Амбал, дістаючи ніж:

- Багатим буду.

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тварин, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти