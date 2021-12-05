Налаштовуємося на позитив цього дня: найсмішніші жарти
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Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей грудневий день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для чудового настрою.
- Пенсіонерка Глушко, так, ми розглянули Вашу скаргу. Як з Вами зв’язатися?
- Зі мною краще не зв’язуватися, дорожче буде.
- У нас сервер видає якісь помилки. Зможете допомогти?
- Так, ми вживемо якихось заходів.
- Яких заходів?
- А які помилки?
- Я всіх жінок у своєму житті взяв одним і тим самим компліментом.
- А мене не візьмеш!
- Не візьму! Тому що ти не така, як усі. Ти особлива, я таких, як ти, ще ніколи не зустрічав у житті!
Політики та пелюшки мають одну спільну властивість:
- Їх треба міняти! І з однієї і тієї ж причини…
Здоровенний амбал зупиняє чоловіка у підворітті:
- Ти мене не впізнаєш?
- Ні.
Амбал, дістаючи ніж:
- Багатим буду.
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тварин, вам сюди.