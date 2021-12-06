Рус

Хто не сховався – той у військкомат: весела ранкова добірка анекдотів про армію

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
88
Хто не сховався – той у військкомат: весела ранкова добірка анекдотів про армію

Приділіть хвилинку для жарту цього зимового ранку

Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям у такий нелегкий ранок понеділка. "Телеграф" зробив нову добірку кумедних жартів для підняття настрою.

Сержант, проводячи заняття з новобранцями, кричить на підлеглих:

- Гей ви, каракатиці, повзіть швидше!

Полковник, що проходив повз, робить зауваження:

- Не обзивай їх такими словами, яких вони не розуміють. Звідки їм знати ботаніку?

- Читав на ніч статті про військових роботів.

- Наснилося, що з військкомату прийшла повістка моєму роботу-пилососу

- Генерале, на мою голову впала коробка!

- А що в ній?

- Нічого!

– А в коробці?

Молода дівчина каже мамі:

- Мамо, я зовсім заплуталася, навіть не уявляю, за кого виходити заміж, за бухгалтера чи за військового.

- Виходь за військового, доню, навіть не сумнівайся: вони вміють готувати, заправляти ліжко та отримувати накази.

У сім’ї генерала всі служили в армії, окрім бабусі. Бабуся служила на флоті.

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.

Теги:
#Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Анекдоти на сьогодні #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні #Ранкові анекдоти #Анекдоти на ранок