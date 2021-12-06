Хто не сховався – той у військкомат: весела ранкова добірка анекдотів про армію

Молода дівчина каже мамі:

- Мамо, я зовсім заплуталася, навіть не уявляю, за кого виходити заміж, за бухгалтера чи за військового.

- Виходь за військового, доню, навіть не сумнівайся: вони вміють готувати, заправляти ліжко та отримувати накази.