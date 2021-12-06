Хто не сховався – той у військкомат: весела ранкова добірка анекдотів про армію
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Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям у такий нелегкий ранок понеділка. "Телеграф" зробив нову добірку кумедних жартів для підняття настрою.
Сержант, проводячи заняття з новобранцями, кричить на підлеглих:
- Гей ви, каракатиці, повзіть швидше!
Полковник, що проходив повз, робить зауваження:
- Не обзивай їх такими словами, яких вони не розуміють. Звідки їм знати ботаніку?
- Читав на ніч статті про військових роботів.
- Наснилося, що з військкомату прийшла повістка моєму роботу-пилососу
- Генерале, на мою голову впала коробка!
- А що в ній?
- Нічого!
– А в коробці?
Молода дівчина каже мамі:
- Мамо, я зовсім заплуталася, навіть не уявляю, за кого виходити заміж, за бухгалтера чи за військового.
- Виходь за військового, доню, навіть не сумнівайся: вони вміють готувати, заправляти ліжко та отримувати накази.
У сім’ї генерала всі служили в армії, окрім бабусі. Бабуся служила на флоті.
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.