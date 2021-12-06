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Піца – це єдиний адекватний любовний трикутник: смішні анекдоти про італійську страву

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Піца – це єдиний адекватний любовний трикутник: смішні анекдоти про італійську страву Новина оновлена 06 грудня 2021, 11:32

Веселі жарти, які допоможуть вам розслабитись

З приводу незвичайного свята – День піци, "Телеграф" зібрав веселі анекдоти про страву.

Блондинка замовляє піцу. На запитання – на скільки частин розрізати: шість чи дванадцять – відповідає:

– На шість. Дванадцять мені не з’їсти.

Дивує, що в американських серіалах піцу зазвичай замовляють коли нема грошей, а я її купую тільки у свята.

Адже можна зайти в піцерію, замовити там собі доставку піци і безкоштовно поїхати з доставником до себе додому, адже вам по дорозі.

- Офіціанте! А що таке дієтична піца?

– Це звичайна піца. Але я сідаю поряд і їм її разом з вами.

Коли синочок заявляє, що стане сантехніком або розносником піци, — "батьківський контроль" на комп’ютері вже марний.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тварин, вам сюди.

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