Піца – це єдиний адекватний любовний трикутник: смішні анекдоти про італійську страву
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З приводу незвичайного свята – День піци, "Телеграф" зібрав веселі анекдоти про страву.
Блондинка замовляє піцу. На запитання – на скільки частин розрізати: шість чи дванадцять – відповідає:
– На шість. Дванадцять мені не з’їсти.
Дивує, що в американських серіалах піцу зазвичай замовляють коли нема грошей, а я її купую тільки у свята.
Адже можна зайти в піцерію, замовити там собі доставку піци і безкоштовно поїхати з доставником до себе додому, адже вам по дорозі.
- Офіціанте! А що таке дієтична піца?
– Це звичайна піца. Але я сідаю поряд і їм її разом з вами.
Коли синочок заявляє, що стане сантехніком або розносником піци, — "батьківський контроль" на комп’ютері вже марний.
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тварин, вам сюди.