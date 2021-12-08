Досвідчений педагог підготує студентів ВНЗ до відрахування: веселі жарти про навчання
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього грудневого ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
- Мама! Вчителька наказала нам намалювати, ким ми хочемо бути. Я нічого не зробила, бо не знаю, як це намалювати. Я хочу заміж.
З близнюками я вперше у житті познайомився в університеті, і ось що я можу сказати. Неможливо передати відчуття від того, що під час закриття хвоста з кафедри виходить викладач і за п’ять хвилин повертається вже в іншому одязі, а коли намагаєшся щось сказати йому, то чуєш "Я в тебе не приймаю".
У недалекому майбутньому на дні народження дідуся онук гортає сімейний альбом та побачив групові фото з його шкільних років.
- А хіба можна так щільно стояти натовпом? І вас не карали? Чи не штрафували?
- Вовочко, де тебе носить? Урок розпочався 10 хвилин тому! Ти не чув?
– Дзвінок для вчителя, Маріє Іванівно!
Іспит у інституті. Викладач:
- Що ви мені підморгуєте?
Студент:
- Сигналізую, що мої знання закінчуються.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.