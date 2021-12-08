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Досвідчений педагог підготує студентів ВНЗ до відрахування: веселі жарти про навчання

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Досвідчений педагог підготує студентів ВНЗ до відрахування: веселі жарти про навчання

Позитивна добірка анекдотів підніме настрій на весь день

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього грудневого ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

- Мама! Вчителька наказала нам намалювати, ким ми хочемо бути. Я нічого не зробила, бо не знаю, як це намалювати. Я хочу заміж.

З близнюками я вперше у житті познайомився в університеті, і ось що я можу сказати. Неможливо передати відчуття від того, що під час закриття хвоста з кафедри виходить викладач і за п’ять хвилин повертається вже в іншому одязі, а коли намагаєшся щось сказати йому, то чуєш "Я в тебе не приймаю".

У недалекому майбутньому на дні народження дідуся онук гортає сімейний альбом та побачив групові фото з його шкільних років.

- А хіба можна так щільно стояти натовпом? І вас не карали? Чи не штрафували?

- Вовочко, де тебе носить? Урок розпочався 10 хвилин тому! Ти не чув?

– Дзвінок для вчителя, Маріє Іванівно!

Іспит у інституті. Викладач:

- Що ви мені підморгуєте?

Студент:

- Сигналізую, що мої знання закінчуються.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.

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