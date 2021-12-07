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Небагато веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Небагато веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів Новина оновлена 07 грудня 2021, 12:47

Нова порція жартів для вашої посмішки у цей дощовий день

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей холодний зимовий день. "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів, від яких ви посміхнетесь.

Вимоги до кандидата на посаду менеджера-консультанта в магазині цифрової та побутової техніки: «Уміння читати інформацію на упаковці товару разом із клієнтом таким чином, щоб йому здавалося, що ви відповідаєте на його запитання і реально в цьому розумієтеся».

— А яке у вас було найжорстокіше розчарування дитинства?

— Невідповідність запаху полуничного мила його смаку.

Шоколад роблять із зерен какао, а зерна какао ростуть на дереві, яке є рослиною. Так що шоколад – це салат! От і все!

— Синку, а ти не бачив, де ця штука, щоб чистити картоплю?

— Тату, вона ж кинула тебе три дні тому.

— Мені потрібний надійний чоловік, який у старості міг би мені подати склянку вина.

— Може, води?

— Ось бачиш, чому нам не по дорозі?

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.

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