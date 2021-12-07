Небагато веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів

Нова порція жартів для вашої посмішки у цей дощовий день

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей холодний зимовий день. "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів, від яких ви посміхнетесь.

Вимоги до кандидата на посаду менеджера-консультанта в магазині цифрової та побутової техніки: «Уміння читати інформацію на упаковці товару разом із клієнтом таким чином, щоб йому здавалося, що ви відповідаєте на його запитання і реально в цьому розумієтеся».

— А яке у вас було найжорстокіше розчарування дитинства? — Невідповідність запаху полуничного мила його смаку.

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Шоколад роблять із зерен какао, а зерна какао ростуть на дереві, яке є рослиною. Так що шоколад – це салат! От і все!

— Синку, а ти не бачив, де ця штука, щоб чистити картоплю? — Тату, вона ж кинула тебе три дні тому.

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— Мені потрібний надійний чоловік, який у старості міг би мені подати склянку вина. — Може, води? — Ось бачиш, чому нам не по дорозі?

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.