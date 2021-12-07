Думала, що дихати без нього не можу, а виявилося — нежить: смішні анекдоти на вечір
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 322
Щоб ви не сумували цього холодного і дощового зимового вечора, "Телеграф" підготував нову порцію жартів для підняття настрою.
- Я зробив все, що міг…
- Лікарю, але ви ж просто подули на ранку!
- Все, що міг.
Людожери за чаєм:
- Ось, кажуть, людина на 80% складається із води. А все одно згодом пити хочеться!
– Є думка, що чорний колір – символ багатства.
- Це кажуть мільйонери?
- Взагалі, їхні вдови...
Жінці двічі повторювати не треба — вона все одно по-своєму зробить.
Пряник, випечений у вигляді батога — ідеальний інструмент управління.
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.