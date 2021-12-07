Думала, що дихати без нього не можу, а виявилося — нежить: смішні анекдоти на вечір

Нова порція смішних жартів, після прочитання яких ви будете посміхатися

Щоб ви не сумували цього холодного і дощового зимового вечора, "Телеграф" підготував нову порцію жартів для підняття настрою.

- Я зробив все, що міг… - Лікарю, але ви ж просто подули на ранку! - Все, що міг.

Людожери за чаєм: - Ось, кажуть, людина на 80% складається із води. А все одно згодом пити хочеться!

– Є думка, що чорний колір – символ багатства. - Це кажуть мільйонери? - Взагалі, їхні вдови...

Жінці двічі повторювати не треба — вона все одно по-своєму зробить.

Пряник, випечений у вигляді батога — ідеальний інструмент управління.

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.