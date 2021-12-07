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Думала, що дихати без нього не можу, а виявилося — нежить: смішні анекдоти на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Думала, що дихати без нього не можу, а виявилося — нежить: смішні анекдоти на вечір Новина оновлена 07 грудня 2021, 18:56

Нова порція смішних жартів, після прочитання яких ви будете посміхатися

Щоб ви не сумували цього холодного і дощового зимового вечора, "Телеграф" підготував нову порцію жартів для підняття настрою.

- Я зробив все, що міг…

- Лікарю, але ви ж просто подули на ранку!

- Все, що міг.

Людожери за чаєм:

- Ось, кажуть, людина на 80% складається із води. А все одно згодом пити хочеться!

– Є думка, що чорний колір – символ багатства.

- Це кажуть мільйонери?

- Взагалі, їхні вдови...

Жінці двічі повторювати не треба — вона все одно по-своєму зробить.

Пряник, випечений у вигляді батога — ідеальний інструмент управління.

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.

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