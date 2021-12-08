Лежати на дивані — це теж йти своїм шляхом: смішні анекдоти на вечір
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього зимового вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
— Вовочко, а що таке храм?
— Це місце, де дорослі тітоньки та дядечки обіцяють, що більше так не будуть.
- Тату, у мене колесо спустило...
- А що ти мені дзвониш, дочко, у тебе ж чоловік є, от йому й дзвони!
— Так дзвонила, він не відповідає…
— Ну, а запасного немає?
— Дзвонила, він теж не відповідає.
У житті мені допомагає лише одне – нічого.
Якщо ви не п’єте і не матюкаєтеся, значить не стежте за ситуацією у світі.
— Сьогодні я знову забув сходити до спортзали. І так уже восьмий рік поспіль.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.