Лежати на дивані — це теж йти своїм шляхом: смішні анекдоти на вечір

- Тату, у мене колесо спустило...

- А що ти мені дзвониш, дочко, у тебе ж чоловік є, от йому й дзвони!

— Так дзвонила, він не відповідає…

— Ну, а запасного немає?

— Дзвонила, він теж не відповідає.