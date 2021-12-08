Розбавте цей день яскравими фарбами: анекдоти, від яких ви будете сміятися
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Позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день. Посмійтеся разом із нами.
Коли у вас починає створюватися враження, що ваше життя перетекло в спокійне річище без тривог, турбот і неприємностей, не розслабляйтеся!
Доля просто перезаряджає парабелум.
— Я всіх жінок у своєму житті взяв одним і тим самим компліментом.
- А мене не візьмеш!
- Не візьму! Тому що ти не така, як усі. Ти особлива, я таких, як ти, ще ніколи не зустрічав у житті!
— Прикинь, виявляється, колись давним-давно люди кохалися без презерватива.
— Я тобі більше скажу, колись давним-давно люди навіть без масок ходили!
Чорна п’ятниця — це коли тільки-но зібрався в клуб відтягнутися, тут дзвонить шеф і каже, що завтра вранці термінова робота.
- Чув, без Qr-коду зараз не можна купити Біг Мак!
— Так, такого удару по ожирінню наші законодавці ще не завдавали!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.