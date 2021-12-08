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Розбавте цей день яскравими фарбами: анекдоти, від яких ви будете сміятися

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Розбавте цей день яскравими фарбами: анекдоти, від яких ви будете сміятися Новина оновлена 08 грудня 2021, 12:09

Ці жарти подарують вам чудовий настрій на весь день

Позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день. Посмійтеся разом із нами.

Коли у вас починає створюватися враження, що ваше життя перетекло в спокійне річище без тривог, турбот і неприємностей, не розслабляйтеся!

Доля просто перезаряджає парабелум.

— Я всіх жінок у своєму житті взяв одним і тим самим компліментом.

- А мене не візьмеш!

- Не візьму! Тому що ти не така, як усі. Ти особлива, я таких, як ти, ще ніколи не зустрічав у житті!

— Прикинь, виявляється, колись давним-давно люди кохалися без презерватива.

— Я тобі більше скажу, колись давним-давно люди навіть без масок ходили!

Чорна п’ятниця — це коли тільки-но зібрався в клуб відтягнутися, тут дзвонить шеф і каже, що завтра вранці термінова робота.

- Чув, без Qr-коду зараз не можна купити Біг Мак!

— Так, такого удару по ожирінню наші законодавці ще не завдавали!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.

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