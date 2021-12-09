Розбавте день яскравими фарбами: анекдоти для гарного настрою

Ці жарти подарують вам чудовий настрій на весь день

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку.

Приватний детектив показує жінці фотографії її чоловіка з коханкою. Жінка: — Роздрукуйте мені цю, на пам’ятник!

Дорослий, як дитина любить м’які іграшки. Людина, яка думає, що стала дорослою, вважає, що найкраща м’яка іграшка — це диван. Людина, яка дійсно подорослішала, розуміє, що найкраща м’яка іграшка — це вона сама.

Коли вийду на пенсію щопонеділка виходитиму о 7 ранку на вулицю, дивитися як люди йдуть на роботу і страждають.

Після вибуху на цементному заводі пройшов дощ, і життя на підприємстві остаточно завмерло.

- Їдеш на дачу, горілку пити? - Так, лікар сказав, що можна трохи. - З Валерою? — Ні, з Валерою трохи не можна…

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.