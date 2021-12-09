Розбавте день яскравими фарбами: анекдоти для гарного настрою
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Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку.
Приватний детектив показує жінці фотографії її чоловіка з коханкою. Жінка:
— Роздрукуйте мені цю, на пам’ятник!
Дорослий, як дитина любить м’які іграшки.
Людина, яка думає, що стала дорослою, вважає, що найкраща м’яка іграшка — це диван.
Людина, яка дійсно подорослішала, розуміє, що найкраща м’яка іграшка — це вона сама.
Коли вийду на пенсію щопонеділка виходитиму о 7 ранку на вулицю, дивитися як люди йдуть на роботу і страждають.
Після вибуху на цементному заводі пройшов дощ, і життя на підприємстві остаточно завмерло.
- Їдеш на дачу, горілку пити?
- Так, лікар сказав, що можна трохи.
- З Валерою?
— Ні, з Валерою трохи не можна…
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.