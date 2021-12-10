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Трішки веселощів не завадить: порція веселих жартів на день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Трішки веселощів не завадить: порція веселих жартів на день Новина оновлена 10 грудня 2021, 11:47

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися весь день

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам усмішку цього грудневого дня.

- Бабуся, всі кажуть, що я лошара!

- Ну, який же ти лошара? Піджачок в штани, штани в шкарпетки, на шкарпетки сандалики! Красень!

- Уявляєш, їхала сьогодні в метро, і одразу три молодики встали та поступилися мені місцем.

- Ну і як, ти помістилася?

Говорять, що собака — друг людини. Сподіваюся, цей величезний ротвейлер без намордника біжить, щоб дізнатись, як у мене справи.

Чоловік після великої пиятики дзвонить другу:

- Слухай, ну ми вчора дали! Самий глюк був, коли в тебе лимон по столу на тонких ніжках бігав!

- А, то це ти мою канарку в чай видавив?

Двоє друзів у ресторані. Один замовляє смажену курку. Другий:

- А ти не боїшся заразитися курячим грипом?

Перший:

- Васю, якщо цій курці заманеться на мене покашляти, то мені загрожує не грип, а інфаркт!

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стюардес, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти