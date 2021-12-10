Трішки веселощів не завадить: порція веселих жартів на день
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Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам усмішку цього грудневого дня.
- Бабуся, всі кажуть, що я лошара!
- Ну, який же ти лошара? Піджачок в штани, штани в шкарпетки, на шкарпетки сандалики! Красень!
- Уявляєш, їхала сьогодні в метро, і одразу три молодики встали та поступилися мені місцем.
- Ну і як, ти помістилася?
Говорять, що собака — друг людини. Сподіваюся, цей величезний ротвейлер без намордника біжить, щоб дізнатись, як у мене справи.
Чоловік після великої пиятики дзвонить другу:
- Слухай, ну ми вчора дали! Самий глюк був, коли в тебе лимон по столу на тонких ніжках бігав!
- А, то це ти мою канарку в чай видавив?
Двоє друзів у ресторані. Один замовляє смажену курку. Другий:
- А ти не боїшся заразитися курячим грипом?
Перший:
- Васю, якщо цій курці заманеться на мене покашляти, то мені загрожує не грип, а інфаркт!
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стюардес, вам сюди.