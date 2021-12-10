Заряджаємось позитивним настроєм: веселі анекдоти на ранок
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Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій цього ранку. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів, які посміхнуть.
Двоє чоловіків розмовляють перед закінченням робочого дня.
- Васю, що ти насамперед зробиш, коли прийдеш додому?
- Розірву трусики моєї дружини!
- Ого, а я й не думав, що у вас такі пристрасні стосунки!
- Та ні, просто вони мені страшенно тиснуть.
Людям не призначено було працювати у грудні! Ми повинні ховатися від вовків, пити і молитися, щоб осіннього врожаю вистачило до весни.
- Замітила, що кіт половину своєї їжі забирає дворнязі, яка його захищає від інших собак та котів.
- Це бізнес, дитинко, нічого особистого.
Лектор читає лекцію:
- Загалом, життя кожного з нас — це те, що ми найчастіше щодня спостерігаємо в житті.
У залі схоплюється чоловік і кричить:
- Це обурливо! Шановний, я прошу вас відповідати за свої слова. Ось я, наприклад, проктолог…
- Торік він надіслав свою фотографію до Клубу самотніх сердець. Вони надіслали йому її назад. Вони написали, що вони не такі самотні...
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещу, вам сюди.