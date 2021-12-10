Заряджаємось позитивним настроєм: веселі анекдоти на ранок

Двоє чоловіків розмовляють перед закінченням робочого дня.

- Васю, що ти насамперед зробиш, коли прийдеш додому?

- Розірву трусики моєї дружини!

- Ого, а я й не думав, що у вас такі пристрасні стосунки!

- Та ні, просто вони мені страшенно тиснуть.