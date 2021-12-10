Рус

Заряджаємось позитивним настроєм: веселі анекдоти на ранок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
72
Заряджаємось позитивним настроєм: веселі анекдоти на ранок

Смішні жарти, які піднімуть вам настрій на цілий день

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій цього ранку. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів, які посміхнуть.

Двоє чоловіків розмовляють перед закінченням робочого дня.

- Васю, що ти насамперед зробиш, коли прийдеш додому?

- Розірву трусики моєї дружини!

- Ого, а я й не думав, що у вас такі пристрасні стосунки!

- Та ні, просто вони мені страшенно тиснуть.

Людям не призначено було працювати у грудні! Ми повинні ховатися від вовків, пити і молитися, щоб осіннього врожаю вистачило до весни.

- Замітила, що кіт половину своєї їжі забирає дворнязі, яка його захищає від інших собак та котів.

- Це бізнес, дитинко, нічого особистого.

Лектор читає лекцію:

- Загалом, життя кожного з нас — це те, що ми найчастіше щодня спостерігаємо в житті.

У залі схоплюється чоловік і кричить:

- Це обурливо! Шановний, я прошу вас відповідати за свої слова. Ось я, наприклад, проктолог…

- Торік він надіслав свою фотографію до Клубу самотніх сердець. Вони надіслали йому її назад. Вони написали, що вони не такі самотні...

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещу, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти