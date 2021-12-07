Найкращі жарти про пілотів та стюардес до Міжнародного дня цивільної авіації
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Цього вівторка, 7 грудня, відзначається Міжнародний день цивільної авіації. Свято було засноване у 1994 році Міжнародною організацією цивільної авіації (International Civil Aviation Organization, ICAO) – спеціалізованою установою ООН.
"Телеграф" вітає зі святом усіх працівників цивільної авіації та дарує світлий настрій за допомогою порції веселих тематичних анекдотів!
Дві подруги розмовляють. Одна каже:
— Ех, Оленко, заздрю я тобі, стюардесою працюєш… усі мужики вже по класах відсортовані…
Коли літак увійшов до зони сильної турбулентності, стюардеса спробувала заспокоїти пасажирів, але з-за її спини зрадливо виглядав парашут.
Незадовго до посадки літака стурбована стюардеса вибігає до салону:
- Чи є на борту пілоти?
Салон завмирає.
- Космонавти, льотчики?
Пасажири німіють.
- Ну, хоч прокурори?
Гробове мовчання…
З хвоста літака лунає тремтячий голос:
- У мене є невеликий досвід садити картоплю.
Диспетчер:
- Борт 12142, у вас пересічний борт в 6 милях, напрямок на 10 годин.
Пілот:
- Диспетчерська, дайте інший орієнтир, у мене електронний годинник.
Стюардеса:
- Ну, що ви розкричалися, що рознервувалися! Подумаєш, тряснуло три рази. Проста повітряна яма, турбулентна зона. З ким не буває. Ну, все, все, заспокоюємось… Все гаразд? Ну, і добре. Піду тепер пасажирів заспокою.
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.