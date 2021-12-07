Найкращі жарти про пілотів та стюардес до Міжнародного дня цивільної авіації

Щорічно 7 грудня у всьому світі відзначається День цивільної авіації

Цього вівторка, 7 грудня, відзначається Міжнародний день цивільної авіації. Свято було засноване у 1994 році Міжнародною організацією цивільної авіації (International Civil Aviation Organization, ICAO) – спеціалізованою установою ООН.

"Телеграф" вітає зі святом усіх працівників цивільної авіації та дарує світлий настрій за допомогою порції веселих тематичних анекдотів!

Дві подруги розмовляють. Одна каже: — Ех, Оленко, заздрю я тобі, стюардесою працюєш… усі мужики вже по класах відсортовані…

Коли літак увійшов до зони сильної турбулентності, стюардеса спробувала заспокоїти пасажирів, але з-за її спини зрадливо виглядав парашут.

Незадовго до посадки літака стурбована стюардеса вибігає до салону: - Чи є на борту пілоти? Салон завмирає. - Космонавти, льотчики? Пасажири німіють. - Ну, хоч прокурори? Гробове мовчання… З хвоста літака лунає тремтячий голос: - У мене є невеликий досвід садити картоплю.

Диспетчер: - Борт 12142, у вас пересічний борт в 6 милях, напрямок на 10 годин. Пілот: - Диспетчерська, дайте інший орієнтир, у мене електронний годинник.

Стюардеса: - Ну, що ви розкричалися, що рознервувалися! Подумаєш, тряснуло три рази. Проста повітряна яма, турбулентна зона. З ким не буває. Ну, все, все, заспокоюємось… Все гаразд? Ну, і добре. Піду тепер пасажирів заспокою.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.