Рус

Найкращі жарти про пілотів та стюардес до Міжнародного дня цивільної авіації

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
235
Найкращі жарти про пілотів та стюардес до Міжнародного дня цивільної авіації

Щорічно 7 грудня у всьому світі відзначається День цивільної авіації

Цього вівторка, 7 грудня, відзначається Міжнародний день цивільної авіації. Свято було засноване у 1994 році Міжнародною організацією цивільної авіації (International Civil Aviation Organization, ICAO) – спеціалізованою установою ООН.

"Телеграф" вітає зі святом усіх працівників цивільної авіації та дарує світлий настрій за допомогою порції веселих тематичних анекдотів!

Дві подруги розмовляють. Одна каже:

— Ех, Оленко, заздрю я тобі, стюардесою працюєш… усі мужики вже по класах відсортовані…

Коли літак увійшов до зони сильної турбулентності, стюардеса спробувала заспокоїти пасажирів, але з-за її спини зрадливо виглядав парашут.

Незадовго до посадки літака стурбована стюардеса вибігає до салону:

- Чи є на борту пілоти?

Салон завмирає.

- Космонавти, льотчики?

Пасажири німіють.

- Ну, хоч прокурори?

Гробове мовчання…

З хвоста літака лунає тремтячий голос:

- У мене є невеликий досвід садити картоплю.

Диспетчер:

- Борт 12142, у вас пересічний борт в 6 милях, напрямок на 10 годин.

Пілот:

- Диспетчерська, дайте інший орієнтир, у мене електронний годинник.

Стюардеса:

- Ну, що ви розкричалися, що рознервувалися! Подумаєш, тряснуло три рази. Проста повітряна яма, турбулентна зона. З ким не буває. Ну, все, все, заспокоюємось… Все гаразд? Ну, і добре. Піду тепер пасажирів заспокою.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти #Міжнародний день авіації