Ковід придумали греки — щоб увесь світ вивчив грецький алфавіт: смішні анекдоти про все на світі

Смішні анекдоти для гарного настрою в цей похмурий день

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей сумний понеділок. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

Мамо, я сьогодні приведу додому свого хлопця. - А він добрий хлопчик? - Так. Не п’є, не палить, матом не лається. — Якийсь він у тебе нудний, доню.

Говорять, що собака — друг людини. Сподіваюся, цей величезний ротвейлер без намордника біжить, щоб дізнатись, як у мене справи.

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Вчора з дружиною вирішили пограти у рольову гру «Доктор та пацієнт». Півночі просидів під дверима — без талончика не приймала.

— Мені лікар виписав спирт. — А може, спорт? — Може, й спорт… Спробуй розбери його почерк!

Біла зарплата, як сніг — швидко тане, а чорна, як вугілля — з нею тепло.

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