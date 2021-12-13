Рус

Ковід придумали греки — щоб увесь світ вивчив грецький алфавіт: смішні анекдоти про все на світі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
174
Ковід придумали греки — щоб увесь світ вивчив грецький алфавіт: смішні анекдоти про все на світі

Смішні анекдоти для гарного настрою в цей похмурий день

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей сумний понеділок. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

Мамо, я сьогодні приведу додому свого хлопця.

- А він добрий хлопчик?

- Так. Не п’є, не палить, матом не лається.

— Якийсь він у тебе нудний, доню.

Говорять, що собака — друг людини. Сподіваюся, цей величезний ротвейлер без намордника біжить, щоб дізнатись, як у мене справи.

Вчора з дружиною вирішили пограти у рольову гру «Доктор та пацієнт». Півночі просидів під дверима — без талончика не приймала.

— Мені лікар виписав спирт.

— А може, спорт?

— Може, й спорт… Спробуй розбери його почерк!

Біла зарплата, як сніг — швидко тане, а чорна, як вугілля — з нею тепло.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дочок, вам сюди.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Анекдоти на сьогодні #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні #Ранкові анекдоти #Анекдоти на ранок
Ключові новини тижня
Україна
Головні події тижня: розмова Байдена з Путіним та Зеленським, скандал із Гогілашвілі, аварія під Черніговом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини тижня
Головні події тижня: розмова Байдена з Путіним та Зеленським, скандал із Гогілашвілі, аварія під Черніговом
Дата публікації
Категорія
Олександр Гогілашвілі
"Дуже х**во, що начальство не впізнаєш, б**ь": Гогілашвілі вже не вперше "бикує" на поліцію (відео)
Дата публікації
Категорія
Представники G7
Величезні наслідки та серйозна ціна: "Велика сімка" пригрозила Путіну через Україну
Дата публікації
Категорія
Путін не зможе зупинити Україну у її бажанні полишити СРСР глибоко в минулому
Як Росія намагається змусити НАТО відмовитися від України — і що з цього вийде
Дата публікації
Категорія
Марія Левченко та Олександр Гогілашвілі
Дружина Гогілашвілі офіційно не помічниця Зеленського? Дивності у декларації заступника міністра