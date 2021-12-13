Ковід придумали греки — щоб увесь світ вивчив грецький алфавіт: смішні анекдоти про все на світі
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Смішні анекдоти для гарного настрою в цей похмурий день
Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей сумний понеділок. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
Мамо, я сьогодні приведу додому свого хлопця.
- А він добрий хлопчик?
- Так. Не п’є, не палить, матом не лається.
— Якийсь він у тебе нудний, доню.
Говорять, що собака — друг людини. Сподіваюся, цей величезний ротвейлер без намордника біжить, щоб дізнатись, як у мене справи.
Вчора з дружиною вирішили пограти у рольову гру «Доктор та пацієнт». Півночі просидів під дверима — без талончика не приймала.
— Мені лікар виписав спирт.
— А може, спорт?
— Може, й спорт… Спробуй розбери його почерк!
Біла зарплата, як сніг — швидко тане, а чорна, як вугілля — з нею тепло.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дочок, вам сюди.
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