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Жарт-хвилинка: нова порція вечірніх анекдотів, яка подарує вам посмішку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Жарт-хвилинка: нова порція вечірніх анекдотів, яка подарує вам посмішку Новина оновлена 12 грудня 2021, 18:42

Нехай ваш вечір буде наповнено позитивом із нашими анекдотами

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей похмурий день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

В особистому житті керуюся старим ринковим правилом: "Я ще походжу, подивлюся, якщо що — повернусь сюди".

Чекаючи з ранку на зупинці маршрутку, чітко розумієш сенс фрази: "Не твоя — ось і бісишся".

З жіночого форуму: — Я дуже боюся виходити заміж… Мені здається, що мій чоловік прокинеться якось уночі, зрозуміє, що я дурна і вб’є мене.

— Ще є питання?

— А ось коли вмирає черепашка, проноситься у неї життя перед очима чи суперповільно пропливає?

— Я маю на увазі до свідка.

— До свідка запитань нема, ваша честь.

— Торік він надіслав свою фотографію до Клубу самотніх сердець. Вони надіслали йому її назад. Вони написали, що вони не такі самотні...

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.

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