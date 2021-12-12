Жарт-хвилинка: нова порція вечірніх анекдотів, яка подарує вам посмішку
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Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей похмурий день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
В особистому житті керуюся старим ринковим правилом: "Я ще походжу, подивлюся, якщо що — повернусь сюди".
Чекаючи з ранку на зупинці маршрутку, чітко розумієш сенс фрази: "Не твоя — ось і бісишся".
З жіночого форуму: — Я дуже боюся виходити заміж… Мені здається, що мій чоловік прокинеться якось уночі, зрозуміє, що я дурна і вб’є мене.
— Ще є питання?
— А ось коли вмирає черепашка, проноситься у неї життя перед очима чи суперповільно пропливає?
— Я маю на увазі до свідка.
— До свідка запитань нема, ваша честь.
— Торік він надіслав свою фотографію до Клубу самотніх сердець. Вони надіслали йому її назад. Вони написали, що вони не такі самотні...
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.