Донько, ти пила? — Ні, я сокира: жартівливі анекдоти про дочок, які піднімуть настрій цього вечора

Дочка в мультику почула фразу "З глузду божеволію" і вирішила з’ясувати це питання у нас.

Сидимо із дружиною, обідаємо. Підходить донька і питає:

— Тату, а от ти як тільки маму побачив — відразу збожеволів чи після того, як ви одружилися?