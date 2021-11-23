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Донько, ти пила? — Ні, я сокира: жартівливі анекдоти про дочок, які піднімуть настрій цього вечора

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Донько, ти пила? — Ні, я сокира: жартівливі анекдоти про дочок, які піднімуть настрій цього вечора Новина оновлена 23 листопада 2021, 17:56

Найкращі анекдоти про улюблениць мам та батьків, які змусять вас сміятися до сліз

- Тату, купи мені новий ноутбук.

- Ні, доню, ти постійно сидітимеш вдома, в нього дивитимешся.

- Ну гаразд, а можна я піду сьогодні до друзів із ночівлею? Сьогодні свято, Коля вийшов із в’язниці.

- Тобі маленький чи великий ноутбук потрібний?

Якось зла чаклунка передбачила королю, що його дочка вколе палець веретеном і помре. І тоді король, щоб урятувати свою дочку, наказав відрубати їй пальці.

Дочка в мультику почула фразу "З глузду божеволію" і вирішила з’ясувати це питання у нас.

Сидимо із дружиною, обідаємо. Підходить донька і питає:

— Тату, а от ти як тільки маму побачив — відразу збожеволів чи після того, як ви одружилися?

Після обіду мати йде на кухню, а дочка кричить їй услід:

- Ні, мамо, я не хочу, щоб ти у свій день народження мила посуд. Залиш її на завтра.

- Тату, я не можу вийти заміж за Костянтина! Він атеїст і не вірить, що існує пекло.

- Нічого, дочко. Сміливо виходь за нього. Ти і твоя матуся скоро зумієте переконати його, що він глибоко помиляється!

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#Жарти #Гумор #Анекдоти