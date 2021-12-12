Саме час посміхнутися: гуморні анекдоти для гарного настрою
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Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей похмурий день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
- У мене сусід — вампір був!
- Як ти про це дізнався?
- А я йому в груди осиновий кілок вбив, він і помер…
У супермаркеті з’явився новий менеджер з реклами. Тепер там замість відділу "Дитяче харчування" відділ під назвою "Корм для дітей".
- Я тебе востаннє запитую, коли ти повернеш мені борг?
- Слава богу, що ти більше не ставитимеш ці безглузді питання.
- Офіціанте, що ви порекомендуєте до вашої фірмової страви, сухе чи напівсухе?
- Ви з жінкою?
- Звичайно.
- Це яка зараз пішла танцювати?
- Ну так.
- Замовте горілки.
Чоловік сидить за комп’ютером, працює. Дружина миє вікно. Чоловік:
- Дивись не вилети. Але якщо падатимеш, кричи голосніше, щоб усі баби в окрузі знали, що я тепер вільний.
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.