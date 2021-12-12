Саме час посміхнутися: гуморні анекдоти для гарного настрою

Ця добірка веселих жартів підніме вам настрій на цілий день

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей похмурий день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

- У мене сусід — вампір був! - Як ти про це дізнався? - А я йому в груди осиновий кілок вбив, він і помер…

У супермаркеті з’явився новий менеджер з реклами. Тепер там замість відділу "Дитяче харчування" відділ під назвою "Корм для дітей".

- Я тебе востаннє запитую, коли ти повернеш мені борг? - Слава богу, що ти більше не ставитимеш ці безглузді питання.

- Офіціанте, що ви порекомендуєте до вашої фірмової страви, сухе чи напівсухе? - Ви з жінкою? - Звичайно. - Це яка зараз пішла танцювати? - Ну так. - Замовте горілки.

Чоловік сидить за комп’ютером, працює. Дружина миє вікно. Чоловік: - Дивись не вилети. Але якщо падатимеш, кричи голосніше, щоб усі баби в окрузі знали, що я тепер вільний.

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.