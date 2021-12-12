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Саме час посміхнутися: гуморні анекдоти для гарного настрою

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Саме час посміхнутися: гуморні анекдоти для гарного настрою Новина оновлена 12 грудня 2021, 11:09

Ця добірка веселих жартів підніме вам настрій на цілий день

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей похмурий день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

- У мене сусід — вампір був!

- Як ти про це дізнався?

- А я йому в груди осиновий кілок вбив, він і помер…

У супермаркеті з’явився новий менеджер з реклами. Тепер там замість відділу "Дитяче харчування" відділ під назвою "Корм для дітей".

- Я тебе востаннє запитую, коли ти повернеш мені борг?

- Слава богу, що ти більше не ставитимеш ці безглузді питання.

- Офіціанте, що ви порекомендуєте до вашої фірмової страви, сухе чи напівсухе?

- Ви з жінкою?

- Звичайно.

- Це яка зараз пішла танцювати?

- Ну так.

- Замовте горілки.

Чоловік сидить за комп’ютером, працює. Дружина миє вікно. Чоловік:

- Дивись не вилети. Але якщо падатимеш, кричи голосніше, щоб усі баби в окрузі знали, що я тепер вільний.

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти