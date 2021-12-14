Ударна доза позитивних емоцій з самого ранку: прикольні жарти
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Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям у такий нелегкий ранок вівторка. "Телеграф" зробив нову добірку кумедних жартів для підняття настрою.
- Вовчику, скільки буде два плюс два?
- Вісім.
- А десять плюс чотири?
- Двадцять два.
- Ким працює твій тато?
- Офіціантом.
- То я дивлюся, ти якось дивно рахуєш.
Люба, якщо я спокушу твого чоловіка, ми залишимося подругами?
- Ні.
- Ми станемо ворогами?
- Ні.
- А що ж тоді?
- Ми будемо квити!
Досвідчений комп’ютерник проводить інструктаж для користувача-початківця: "Запам’ятай! Найголовніше при роботі з комп’ютером — ніколи не давати йому зрозуміти, що ти поспішаєш!".
- Петровичу, ти в поліклініці у лікаря був?
- Був.
- І що він тобі сказав?
- Сказав — та не переживайте ви так, ми всі теж колись здохнемо...
- Мила, чим це від тебе так чудово пахне?
- Духами, які ти мені вчора подарував!
- Я тобі не дарував духи!
- Дарував, дарував! Подивися у гаманці!
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.