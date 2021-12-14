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Ударна доза позитивних емоцій з самого ранку: прикольні жарти

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ударна доза позитивних емоцій з самого ранку: прикольні жарти

Смішна добірка свіжих анекдотів, яка не дасть вам занудьгувати

Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям у такий нелегкий ранок вівторка. "Телеграф" зробив нову добірку кумедних жартів для підняття настрою.

- Вовчику, скільки буде два плюс два?

- Вісім.

- А десять плюс чотири?

- Двадцять два.

- Ким працює твій тато?

- Офіціантом.

- То я дивлюся, ти якось дивно рахуєш.

Люба, якщо я спокушу твого чоловіка, ми залишимося подругами?

- Ні.

- Ми станемо ворогами?

- Ні.

- А що ж тоді?

- Ми будемо квити!

Досвідчений комп’ютерник проводить інструктаж для користувача-початківця: "Запам’ятай! Найголовніше при роботі з комп’ютером — ніколи не давати йому зрозуміти, що ти поспішаєш!".

- Петровичу, ти в поліклініці у лікаря був?

- Був.

- І що він тобі сказав?

- Сказав — та не переживайте ви так, ми всі теж колись здохнемо...

- Мила, чим це від тебе так чудово пахне?

- Духами, які ти мені вчора подарував!

- Я тобі не дарував духи!

- Дарував, дарував! Подивися у гаманці!

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.