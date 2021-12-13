Порція передноворічних анекдотів для найсумніших

Дуже кумедна добірка жартів, які зроблять ваш день веселим

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку.

Ох, вже ця груднева зарплата із присмаком нестримної гулянки та післяноворічних злиднів до січневої.

ЯК ЗУСТРІЧАТИ НОВИЙ РІК 1. Почніть обговорювати це питання із друзями. 2. Продовжуйте обговорення цього питання до 31 грудня. 3. Відірвіться від комп’ютера на п’ять хвилин, щоб поїсти салат. 4. Лягайте спати. Готово! Ви чудові!

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Суддя: - Свідок, що ви робили 16 грудня 1989 року об 11 годині 42 хвилини? - Ну, я сидів удома… у кріслі… з календарем у руках… дивився на годинник…

Якщо вірити вбудованому календарю, мій смартфон має намір жити до 31 грудня 2069 року… ось наївний…

Кінець грудня. На стовпі бовтається оголошення: "Ви можете замовити Діда Мороза та Снігуроньку за телефоном…" Тримаючись за стовп, стоїть п’яний і гірко ридає: - Кілери! Нелюди! Діда Мороза і того замовили…

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.