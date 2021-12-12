Посміхнись на всі 32: свіжа порція жартів на ранок
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Щоб ви не сумували цього холодного зимового ранку, "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.
Не питай у своєї дівчини — хто той хлопець, з яким вона зараз привіталася. Досить з неї і того, що доведеться пояснювати йому, хто ти такий.
Професор на лекції запитує:
- Якби перед бараном поставили відра з водою та з алкоголем, що б став пити баран?
- Воду.
- Так. А чому?
- Бо баран!
- І давно ти граєш на біржі?
- Вже як рік.
- І як сума на рахунку змінилася?
- Удесятеро. Тепер там сто тисяч.
- Із десяти тисяч починав?
- Ні, з мільйона.
Дружина накинулася на чоловіка, який прийшов додому під ранок:
- Де ти був?! Я всю ніч чекала, не зімкнула очей!
Чоловік, стомлено:
- А, ти гадаєш, я спав?
- У тебе такі гарні очі, так би й потонув.
- Але в мене очі карі.
- І що?
- Ти хоч розумієш, у чому ти тонеш?
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про синів, вам сюди.