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Посміхнись на всі 32: свіжа порція жартів на ранок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Посміхнись на всі 32: свіжа порція жартів на ранок

Смішні жарти, які піднімуть вам настрій на цілий день

Щоб ви не сумували цього холодного зимового ранку, "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.

Не питай у своєї дівчини — хто той хлопець, з яким вона зараз привіталася. Досить з неї і того, що доведеться пояснювати йому, хто ти такий.

Професор на лекції запитує:

- Якби перед бараном поставили відра з водою та з алкоголем, що б став пити баран?

- Воду.

- Так. А чому?

- Бо баран!

- І давно ти граєш на біржі?

- Вже як рік.

- І як сума на рахунку змінилася?

- Удесятеро. Тепер там сто тисяч.

- Із десяти тисяч починав?

- Ні, з мільйона.

Дружина накинулася на чоловіка, який прийшов додому під ранок:

- Де ти був?! Я всю ніч чекала, не зімкнула очей!

Чоловік, стомлено:

- А, ти гадаєш, я спав?

- У тебе такі гарні очі, так би й потонув.

- Але в мене очі карі.

- І що?

- Ти хоч розумієш, у чому ти тонеш?

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про синів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти