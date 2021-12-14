Я намагаюся позбавитися зайвої ваги, але вона весь час знаходить мене: весела добірка анекдотів на день

Порція кумедних анекдотів, після прочитання яких ви будете сміятися весь день

Щоб ви не нудьгували цього похмурого вівторка, "Телеграф" склав для вас нову підбірку смішних жартів для підняття настрою.

Якщо про творчість людини говорять «відчувається школа», то часто мають на увазі, що до інституту діло не дійшло.

Біологу, який виведе штам вірусу, що викликає у жінок алергію на коштовності, всі одружені чоловіки скинуться на подвійну Нобелівську премію.

— Скажіть, а хто у вас у сім’ї головний? — Ну не знаю, дружина, коли залишає мене вдома одного із сином, завжди каже, що я за старшого.

— Петровичу, ти машину нову купив? Ти ж сторож у зоопарку. Звідки маєш гроші? — Звідки, звідки… Від верблюда… — До речі, а де верблюд?

— Я з кота приклад беру — ось де суміш егоїзму, пофігізму та повної відсутності душевних мук. — Так, коти такі... Я колись собаку лаю, вона вуха підтискає, очі опускає. А якщо кота, то він ще підійде і вкусить за ногу, щоб не кричала на його величність.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.