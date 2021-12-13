Впусти жарт у свою оселю: кумедні вечірні анекдоти
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Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій
Посмійтеся разом з нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий вечір.
Ранок 1 січня скидається на кадри з "Оселі зла"… Вітер перекидає папірці по пустельних вулицях, машини майже не їздять і самотні зомбі пересуваються злегка погойдуючись і нечітко мукаючи…
Начальник в’язниці звертається до смертника, що сидить на електричному стільці:
- Ваше останнє бажання?
- Будь ласка, тримайте мене за руку. Мені так буде спокійніше.
- Мені подобається моя робота. Часто їжджу в різні цікаві місця, зустрічаюся з представниками різних верств суспільства, бачу людей у незвичайному ракурсі.
- А що у вас за професія?
- Снайпер.
- Я чув, що ваші заручини з Інгрід не відбудуться?
- Так. А ти б ризикнув одружитися з людиною, егоїстичною до мозку кісток, за якою до того ж тягнеться шлейф любовних пригод?
- Ні, ні за що!
- От бачиш! Інгрід теж не захотіла…
Три мужики біжать за поїздом, який відходить. Двоє встигають застрибнути, третій лишається і заливається реготом. Черговий по вокзалу:
- Ну, і що смішного?
- Та ці два мудаки мене проводжали!
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.
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