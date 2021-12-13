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Впусти жарт у свою оселю: кумедні вечірні анекдоти

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Впусти жарт у свою оселю: кумедні вечірні анекдоти

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій

Посмійтеся разом з нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий вечір.

Ранок 1 січня скидається на кадри з "Оселі зла"… Вітер перекидає папірці по пустельних вулицях, машини майже не їздять і самотні зомбі пересуваються злегка погойдуючись і нечітко мукаючи…

Начальник в’язниці звертається до смертника, що сидить на електричному стільці:

- Ваше останнє бажання?

- Будь ласка, тримайте мене за руку. Мені так буде спокійніше.

- Мені подобається моя робота. Часто їжджу в різні цікаві місця, зустрічаюся з представниками різних верств суспільства, бачу людей у незвичайному ракурсі.

- А що у вас за професія?

- Снайпер.

- Я чув, що ваші заручини з Інгрід не відбудуться?

- Так. А ти б ризикнув одружитися з людиною, егоїстичною до мозку кісток, за якою до того ж тягнеться шлейф любовних пригод?

- Ні, ні за що!

- От бачиш! Інгрід теж не захотіла…

Три мужики біжать за поїздом, який відходить. Двоє встигають застрибнути, третій лишається і заливається реготом. Черговий по вокзалу:

- Ну, і що смішного?

- Та ці два мудаки мене проводжали!

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти
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